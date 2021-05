Il Giro a Verona: Vince Giacomo NIZZOLO secondo un mantovano che a Verona ha corso molto, Edoardo AFFINI: Una grande vetrina per la gara dantesca, bene la RAI ma, per noi, meglio Viviani

Abbiamo gioito alla notizia che il Giro si sarebbe fermato con la tappa a Verona. Abbiao gioito anche quando ieri è circolata la notizia che Elia Viviani, velocista della bassa veronese, è stato individuato come il co-portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi di Tokyo. Un complimento alla Rai per come copre con la trasmissione la gara e gli eventi che vi girnao intorno. Il ciclismo vede e tantissimi tifosi , soprattutto in questa Regione del Veneto, che seguono questa entusiasmante gara, e tra questi noi di veronaeconomia che da decenni siamo vicini a questo mondo, in speci e quello giovanile. Ci complimentiamo per l'innesto di una giovane ciclista, ma qualche miglioria specie nei commenti degli anziani ci vorrebbe, meno parole roboanti che non incantano chi pedale e fa fatica, che di enfasi non è sempre alla ricerca, se non all'arrivo. Si può fare ancora meglio con la passione e l'amore, senza stereotipi politicamente corretti, e probabilmente i tifosi di questo sport che si fa sempre più pericoloso e sono sempre più responsabili ed attenti alle cose concrete , apprezzerebbo di più la trasmissione in questi tempi do COVID ove la presenza fisica è ridotta