Alla Galleria Massella, Verona…

La nota Galleria Massella – attiva da decenni, nella promozione dell’Arte, nei suoi vari comparti e con sede in via Dietro Filippini, 13, Verona – segnala l’apertura d’una straordinaria mostra. Vi si potrà visitare, infatti, la Personale di Marcello Giusti, allestita da Licia Massella. L’inaugurazione avrà luogo, sabato, 22 maggio 2021, alle ore 18, e rimarrà aperta, sino al prossimo 9 luglio. Per ulteriori informazioni e visite – su appuntamento – contattare: L. Massella, al 348 7560462, o M. Giusti al 340 1670703.

Pierantonio Braggio