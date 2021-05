Brexit: la tutela dei Brevetti passa dai “cloni”.

Brexit e tutela di marchi e brevetti: saranno i “cloni” a risolvere i problemi di tutela di marchi e di brevetti, nel Regno Unito. Dal 1° gennaio 2021, per la registrazione di un marchio dell’Unione Europea, in vigore al 31 dicembre 2020, l'Ufficio per la Proprietà Intellettuale del Regno Unito (UKIPO) ha iniziato a creare un marchio “clone” (cd. “comparable UK trademarks”), valido per il Regno Unito ed avente gli stessi diritti del marchio comunitario. Su tale tema, verterà il webinar, dal titolo: “Brexit e diritti IP - Time to write a new story”, organizzato, dallo lo Sportello Tutela Proprietà Intellettuale della Camera di Commercio di Verona. Esso si terrà, mercoledì, 19 maggio 2021, dalle ore 15:00 alle 16:00, su piattaforma zoom. L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea tocca da vicino anche il mondo della Proprietà Intellettuale e, quindi, la competività delle imprese. Relatori saranno i professionisti di Bugnion, società di consulenza, per la proprietà industriale. La partecipazione al webinar è gratuita e possibile sino ad esaurimento posti disponibili, ma, occorre iscriversi, entro il 18 maggio 2021, contattando: sportello.tpi@vr.camcom.it. La Camera di Commercio segnala che gli iscritti riceveranno, per email, all'indirizzo, utilizzato per l'iscrizione, invito alla stanza virtuale. Per il collegamento è necessario utilizzare il browser Chrome. Al termine di ogni incontro, verranno condivise le presentazioni dei relatori. I professionisti dello Sportello saranno a disposizione per l’approfondimento di tutte le tematiche, riguardanti la Proprietà Industriale e Intellettuale.

Pierantonio Braggio