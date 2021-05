FACCIAMO GOAL::::

Motivo dell’evento, altamente didattico, era ed è, creare nei piccoli studenti – uomini e donne di domani – attenzione, per alberi e piante, acqua, alimentazione umana, animali, energia, limitato consumo di suolo, mobilità – il più possibile non inquinante –, riciclaggio, salute, sostenibilità, in generale ed altro…, per r salvare, da inquinanti, l’ambiente d’oggi e di domani, nel quale vivere. I piccoli avevano il compito – guidati da eccellenti insegnanti, che, in precedenza, li avevano dettagliatamente intrattenuti, sui diversi, importanti temi, di cui sopra – di predisporre disegni e composizioni, esplicativi dell’importanza del rispetto del mondo e dell’ambiente, che ci circondano, arricchendo, in tal senso, le loro conoscenze, quali positivo bagaglio di comportamento, nella loro vita a venire. Tutti i lavori pervenuti – erano state coinvolte 22 scuole primarie veronesi, 175 classi e 3232 piccoli – sono stati esposti, nei giardini dell’Arsenale, a destra ed a sinistra d’un meraviglioso corridoio, reso straordinario da due file d’ippocastani in fiore. Grande il successo dell’operazione, soprattutto, per come i temi proposti, da riprodurre, sono stati ideati e resi visibili: tanta attenzione, accompagnata, da altrettanto sentimento, che confermano come i ragazzini-autori, attraverso tale impegno, abbiano bene compreso, quale debba essere il loro comportamento, verso l’ambiente. Fra le scuole premiate, sono risultati ai primi posti la Rodari, la Cesari, la 6 Maggio e l’Ariosto, nonché la Maggi.

L’Amministrazione Comunale di Verona – ha detto il sindaco, Federico Sboarina –, da tempo, coinvolge le scuole primarie, per promuovere la mobilità sostenibile. Rispettare la natura significa rispettare il patrimonio locale e garantire il futuro delle prossime generazioni. Il rispetto ambientale è oggi una priorità e, allo stesso tempo, una responsabilità per ognuno di noi, specialmente dopo quello che abbiamo vissuto, in quest’ultimo anno. Ecco perché questi comportamenti virtuosi assumono un significato ancor più profondo e sono un esempio da seguire. Chi sceglie la bici, gli spostamenti a piedi o in autobus, non fa del bene solo a se stesso, ma aiuta anche l’intera comunità, rispettando l’ambiente e decongestionando il traffico”. “Il contesto urbano rappresenta una grande sfida per la sostenibilità: l’adozione di buone pratiche e l’impegno di tutti possono far cambiare la vivibilità, nei quartieri e nell’intera città. Rivolgo un particolare ringraziamento – ha sottolineato l’assessore Ilaria Segala – agli insegnanti che, nonostante le difficoltà attraversate, a causa della pandemia, continuano ad incoraggiare, nei bambini l’amore e l’attenzione per l’ambiente, con iniziative, che coinvolgono il territorio e li fanno sentire parte della comunità in cui vivono”.“Siamo felici di sostenere questa iniziativa, che contribuisce a educare i più piccoli divertendoli – ha commentato Leonardo Rigo, responsabile della Direzione Territoriale Verona e Nord Est, di Banco Popolare BPM, Verona –. Abituare i bambini ad andare a scuola a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici, diventa un’esperienza formativa, che li sensibilizza al rispetto dell’ambiente, oltre a farli sentire parte integrante e attiva del proprio quartiere e della propria città. Queste iniziative sono fondamentali, pensando al futuro, perché dare stimoli così positivi ai più piccoli, oggi, ci regalerà, un domani, dei cittadini più consapevoli e attenti a ciò che li circonda”. Ottimo, dunque, l’evento Ecologico-didattico, tenutosi all’Arsenale, quale fecondo seme, che germoglierà positivamente, nei nostri concittadini di domani.

Pierantonio Braggio