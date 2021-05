PESERICO PUNTO DI FORZA DELLO SHOPPING DI VIA MAZZINI

Lo store veronese di Peserico è uno dei 32 monomarca nel mondo dell’azienda vicentina, diventata ormai, con i brand Peserico e Cappellini, un punto di riferimento per la moda, di alto target, femminile ed ora anche maschile. Peserico, dopo aver superato brillantemente la pandemia grazie alle sue solide risorse finanziarie e ad uno staff che ha brillantemente condiviso le energie e le idee della proprietà (su tutte il lancio della linea uomo) punta al rafforzamento del retail che negli anni è stata una delle sue armi vincenti. Allarga in particolare la presenza negli Stati Uniti dove, oggi, è presente con 8 store nelle aree più prestigiose di questo immenso paese d’oltreoceano ampliando la sua presenza anche nei plurimarca con la potentissima e onnipresente catena Bloomingdale’s, con due nuovi inserimenti a Century City in California e Short Hill nel New Jersey. Un consolidamento di presenza e visibilità che porta Peserico ad essere sempre più uno dei grandi brand della moda, con il valore aggiunto del Made in Italy. L’azienda vicentina, dopo aver superato, con limitati danni nel fatturato (-17,2% contro una previsione del 25% e un calo del settore del 26%) sta allargandosi anche negli altri paesi, dal Portogallo alla Grecia, all’Ucraina e verosimilmente rafforzandosi anche in Russia e in Germania, due mercati che, tradizionalmente, hanno sempre accolto i capi Peserico con molta simpatia. Anche in Italia sono previsti degli investimenti in tal senso. Verrà aperto il nuovo store, per l’uomo, di via Solferino, e nei primi giorni di autunno sarà la volta di Venezia.