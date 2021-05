GIRO D'ITALIA. VENERDI' 21 MAGGIO A VERONA LA TAPPA DANTESCA. PROVVEDIMENTI E INFORMAZIONI

È tutto pronto per la «tappa dantesca», la numero 13 della 104ª edizione del Giro d'Italia, in arrivo a Verona venerdì 21 maggio, festa di San Zeno, lungo il percorso che va da Verona sud a Corso Porta Nuova. Come previsto dal Dpcm del 2 marzo, la manifestazione sportiva sarà a porte chiuse, senza pubblico lungo il percorso e con le Forze dell'ordine a sorvegliare il rispetto delle misure. Più di 180 i ciclisti che partiranno da Ravenna per arrivare a Verona passando per Vigasio e Castel d'Azzano e per poi entrare nella zona a Sud della città: via Vigasio, via Sacra Famiglia, via dell'Esperanto, viale del Lavoro, viale Piave e infine la volata in corso Porta Nuova, all'altezza dei giardini di Pradaval. Proprio da qui, dove sarà allestito il punto logistico della Rai, la gara sarà trasmessa in mondovisione e i cittadini potranno seguirla in tempo reale dalla televisione. La macchina organizzativa è pronta. Il Comune mette a disposizione 75 agenti della Polizia locale che saranno affiancati da una trentina di volontari della Protezione civile che saranno impiegati negli incroci e nei punti più delicati. Le transenne saranno posizionate nei tratti del percorso a più alta velocità, in particolare sull'accesso a viale Piave. In piazza Bra sarà allestito l'Open Village del Giro, per permettere ai cittadini di vivere la manifestazione in rosa nel rispetto delle misure anti contagio. Il percorso della gara sarà off limits dalle 13.30 di venerdì 21 maggio, come da precise indicazioni ministeriali. La tappa in città. La 13esima tappa del Giro d'Italia partirà da Ravenna alle 12.35 per arrivare a Verona in Corso Porta Nuova all'altezza di piazza Pradaval intorno alle 17. Partecipano al Giro 28 squadre di 8 corridori ciascuna, 184 ciclisti con 200 mezzi al seguito. Il Quartiere Tappa sarà allestito in Fiera mentre in piazza Bra ci sarà l'Open Village. Il percorso. Una volta superato Castel d'Azzano, i ciclisti arriveranno in città dalla parte sud, percorrendo via Vigasio, il sottopasso della ferrovia e il sovrappasso dell'A4, via dell'Esperanto, via Copernico, viale del Lavoro, il cavalcavia di viale Piave, il sottopasso della ferrovia su viale Piave, piazzale Porta Nuova, Corso Porta Nuova fino all'arrivo all'altezza di Piazza Pradaval. I dettagli dell'evento sono stati illustrati oggi dal sindaco Federico Sboarina, insieme agli assessori alla Sicurezza Marco Padovani e allo Sport Filippo Rando e al comandante della Polizia locale Luigi Altamura. "Mai come stavolta la tappa del Giro ha una grande valore simbolico, a cui leghiamo il desiderio di tutti del ritorno alla normalità, pur se con varie regole - ha detto il sindaco-. E' la tappa dantesca del Giro, un'intuizione che ancora due anni fa ho condiviso con gli organizzatori, per valorizzare ancora di più l'anno dedicato alle celebrazioni per il Settecentesimo anniversario di Dante. La coincidenza della tappa con la festività del santo Patrono è un'occasione di festa in più per i veronesi. Rispetto alla Cronometro del 2019, la tappa di velocità è senza dubbio meno invasiva, tuttavia le misure di sicurezza sono sempre tante e la macchina organizzativa del Comune è pronta. Per Verona è senza dubbio la tappa della ripartenza, ma stiamo già lavorando per riportare l'arrivo del Giro dentro l'Arena, un traguardo che non conosce eguali". "Siamo ai dettagli finali - ha aggiunto Padovani -. Le strade interessate dal percorso sono state accuratamente verificate, laddove necessario siamo intervenuti con nuove asfaltature e migliorie per garantire ai ciclisti il passaggio in massima sicurezza. Sono attesi circa 185 ciclisti e più di 200 mezzi al seguito, non ci sarà il pubblico lungo il percorso ma sarà ugualmente una manifestazione di forte impatto. Massiccia la presenza della Polizia locale per vigilare sull'evento". "In piazza Bra verrà allestito l'Open Village del Giro - ha aggiunto Rando-, un modo per permettere ai veronesi di entrare in contatto con la manifestazione rosa, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza". "Venerdì 21 maggio al Polizia locale sarà presente con 75 agenti, a cui si aggiungono 30 operatori della Protezione civile - ha aggiunto il comandante Altamura -. Per disposizioni ministeriali il percorso di gara inaccessibile già dal primo pomeriggio, mentre i divieti di sosta scatteranno dalla sera prima". PROVVEDIMENTI VIABILISTICI Per favorire il regolare svolgimento della manifestazione sportiva e la sicurezza dei partecipanti, dalle ore 13.30 alle 18.30 circa e comunque durante la gara, sarà vietato il transito a veicoli e pedoni, lungo tutto il percorso. L’uscita dai passi carrai sarà consentita fino alle 13.30, compatibilmente con il posizionamento delle transenne. In alcune vie è previsto il divieto di sosta con rimozione, anche a partire dal giorno precedente. Il trasporto pubblico subirà alcune deviazioni. Divieto di sosta con rimozione Dalle 16 di giovedì 20 maggio alle 20 di venerdì 21 maggio, in corso Porta Nuova (entrambe le carreggiate), via Vigasio, via dell’Esperanto, via Niccolò Copernico, viale del Lavoro; dalle 16 del 20 maggio alle 22 del 21 maggio, in piazza Pradaval (tra l’intersezione con vicolo Volto San Luca e l’intersezione con via Amatore Sciesa, ad esclusione dei mezzi della RAI); dalle 21 del 20 maggio alle 18 del 21 maggio, in via Ascari, via Fedrigoni. Divieto di transito Dalle 22 di giovedì 20 maggio alle 22 del 21 maggio, viene istituito il divieto di transito in corso Porta Nuova, piazza Pradaval (dall’intersezione di corso Porta Nuova all’intersezione di via Valverde), vicolo Volto San Luca (dall’intersezione con il civico n. 2 al civico n. 20); dalle 13.30 alle 18.30 del 21 maggio, in via Vigasio, via dell’Esperanto, via Niccolò Copernico, viale del Lavoro, viale Piave, piazzale Porta Nuova, piazza Bra. Durante il periodo di limitazione della circolazione, i veicoli e i pedoni non potranno immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti né attraversare la strada. Verranno consentiti, compatibilmente con l’andamento della corsa, gli attraversamenti trasversali del percorso, secondo le indicazioni della Polizia Locale. Dalle 22 del 20 maggio alle 22 del 21 maggio è istituito il doppio senso di marcia, per i residenti e i frontisti diretti ai passi carrai ivi ubicati, in via S. Antonio; i veicoli provenienti da via Amatore Sciesa, giunti all’intersezione con piazza Pradaval, dovranno svoltare a destra e proseguire in via Valverde. Inoltre, dalle ore 16 del giorno 20 maggio 2021 alle ore 20 del giorno 21 maggio 2021, il parcheggio dei taxi viene spostato da piazza Bra a Stradone Maffei all'altezza del civico 3; dalle ore 19 del giorno 20 maggio 2021 alle ore 20 del giorno 21 maggio 2021, viene sospesa la stazione del servizio di Bike Sharing di piazza Bra, nonché vietata la sosta a tutti i velocipedi e monopattini in piazza Bra. Durante il periodo di limitazione della circolazione, i veicoli e i pedoni non potranno immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti né attraversare la strada. Verranno consentiti, compatibilmente con l’andamento della corsa, gli attraversamenti trasversali del percorso, secondo le indicazioni della Polizia Locale. Giro E (iniziativa cicloturistica amatoriale) Venerdì 21 maggio viene autorizzato il transito ai partecipanti, nel rispetto delle norme dettate dal Codice della Strada, in via Battisti, via dello Zappatore, via del Fante, via Faccio, via Fedrigoni, via Ascari. Stampa e tv Misure di sicurezza anche sul fronte dei media. Per garantire il rispetto delle norme anti Covid e allo stesso tempo andare incontro alle esigenze giornalistiche, gli organizzatori hanno messo a punto un piano specifico per ogni tappa del Giro, che autorizza solo i fotografi e le emittenti locali. L'accredito Media sarà concesso solo con l'esibizione di un esito negativo di un tampone effettuato nelle 72 ore precedenti la data dell'evento. Le aree stampa quest'anno saranno virtuali, con i giornalisti della carta stampata e del web che seguiranno le conferenze e le interviste esclusivamente online. Informazioni Su viabilità e provvedimenti del Comune di Verona: Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) numero verde 800 202525 da lunedì a giovedì dalle 9 alle 13, martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17; venerdì 21 maggio dalle 9 alle 17. Sui provvedimenti viabilistici del Comune di Verona, negli altri orari: Polizia Locale di Verona – Centrale Operativa tel. 045 8078411, siti del Comune www.comune.verona.it e www.veronamobile.it, sito ufficiale del Giro www.giroditalia.it, deviazioni trasporto pubblico su www.atv.verona.it e app Info Bus Verona.