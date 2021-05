Sacile: Riccardo Florian firma la prima! E rende felice il Presidente Pietro Nardin.

Un gioco di squadra perfetto quello orchestrato dall'ammiraglia dal DS Carlo Merenti con le casacche nero-verdi che hanno preso in mano la situazione nelle ultime cinque delle trenta tornate in programma e hanno condotto sino agli ultimi 200 metri Florian. L'uomo veloce della Borgo Molino Rinascita Ormelle ha saputo mettere a frutto l'occasione per raccogliere il suo primo successo stagionale, il decimo per la formazione trevigiana. A completare la festa della Borgo Molino Rinascita Ormelle a Sacile è arrivato anche il quinto posto di Stefano Cavalli.





"Voglio ringraziare i miei compagni di squadra per avermi pilotato in maniera perfetta sin sul rettifilo d'arrivo. Siamo un team molto unito e i risultati ci stanno premiando, sono felicissimo di averli ripagati della fiducia con questo successo" ha commentato dopo il traguardo un sorridente Riccardo Florian.



"Sono felice che Riccardo sia riuscito a cogliere questa affermazione perchè in queste prime settimane di gare si è messo spesso al servizio dei compagni di squadra e meritava di ottenere un successo personale" ha aggiunto, soddisfatto, al termine della prova, il vice-presidente Marco Bonaldo.



Alla Strade Bianche Juniores di Siena, nonostante la sfortuna che ha colpito Alessandro Pinarello, caduto negli ultimi chilometri di gara mentre era in lizza per il podio finale, il team nero verde ha raccolto un buon settimo posto con Matteo Scalco ed un ottavo con Alessandro Pinarello.



In allegato: foto della vittoria di Florian (CLICCA QUI)

Photo Credits: Riccardo Scanferla - www.photors.it