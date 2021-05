MBF SPA E COO’EE: UNA PARTNERSHIP SOLIDA PER UNA COMUNICAZIONE GLOBALE

MBF, guidata dal presidente Antonio Bertolaso, è un’azienda BtoB leader a livello internazionale e specializzata in tecnologie per l’imbottigliamento. Dal 1997 si distingue per flessibilità, tecnologia e progettazione: una produzione al 100% Made In Italy che viene scelta dai più grandi produttori e gruppi del settore del vino e dei superalcolici mondiali. Attraverso un incarico diretto, ha scelto Coo’ee come partner strategico e creativo per sviluppare nei prossimi anni un percorso di comunicazione internazionale che è partito dall’immagine aziendale e ora comprende anche la gestione della comunicazione digital e social, in particolare su LinkedIn.



Una volta definita la brand identity, MBF ha accolto il nuovo posizionamento «Move Bottling Forward», che dà all’azienda un respiro sempre più internazionale e ancora più vicino all’innovazione che la contraddistingue nel mercato. Il progetto è proseguito con il restyling di tutti gli strumenti di comunicazione (corporate, fiere, newsletter,...), ed è attualmente in fase di finalizzazione la nuova campagna istituzionale.