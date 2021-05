ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI CATTOLICA ASSICURAZIONI S.p.A. NOMINATO NUOVO CDA APPROVATO IL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2020

Verona, 14 maggio 2021. Si è tenuta oggi a Verona, l’Assemblea ordinaria degli azionisti di Cattolica Assicurazioni.

L’Assemblea si è tenuta esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato

(Computershare S.p.A.) cui gli azionisti hanno conferito delega contenente le

istruzioni di voto sulle materie poste all’ordine del giorno.

All’assemblea, tramite il Rappresentante Designato, sono state rappresentate

109.652.358 azioni ordinarie complessivamente, rappresentanti circa il 48,02%

del capitale sociale.

L’Amministratore Delegato di Cattolica Assicurazioni, Carlo Ferraresi, ha

dichiarato: “Con l'approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti del

bilancio 2020 – che conferma la solidità e la profittabilità del Gruppo con un

risultato operativo senza precedenti a 412 milioni di euro – e alla luce alle

deliberazioni odierne, Cattolica Assicurazioni dimostra di aver iniziato ad

implementare il proprio progetto strategico di lungo periodo. Dopo un anno

complesso, caratterizzato dalla pandemia e dalla relativa crisi che ha colpito

il settore finanziario, abbiamo dimostrato di saper rispondere alle difficoltà

con pragmatismo ed efficienza. Per questo, siamo proiettati al futuro con

fiducia, convinti di poter proseguire nel percorso di rafforzamento e sviluppo

nel 2021. Il nuovo modello societario, con la trasformazione in Società per

Azioni, ci dà ulteriore forza e risorse per la nostra crescita, consapevoli delle

nostre eccellenze, a partire dai nostri dipendenti, dalla rete agenziale e dai

partner bancari, confermandoci saldi nel nostro DNA valoriale”.





1. Approvazione del nuovo Regolamento di Assemblea.

Con riguardo alla trasformazione della Società in società per azioni si è reso

necessario procedere all’approvazione di un nuovo Regolamento di

Assemblea, così da aggiornare le regole di tenuta dell’assise assembleare

con le mutate condizioni e la diversa ragione sociale della Società.

Il nuovo Regolamento avrà efficacia a decorrere dalla prima Assemblea successiva a quella odierna in occasione della quale è stato approvato.

2. Approvazione del bilancio dell’esercizio 2020 e della relazione che lo

accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni.

L’esercizio 2020 si è chiuso a livello consolidato con una raccolta premi

complessiva del lavoro diretto e indiretto Danni e Vita in calo del 18,6% a

€5.653mln prevalentemente a seguito del periodo di lockdown. Nel business

Danni diretto si riscontra una flessione del 2,5% dovuta all’Auto. Il calo della

raccolta Vita è pari al 26,1%.

I premi complessivi FY2020 senza Lombarda Vita ammontano a €4.705mln con

variazione di -15,7% rispetto a FY2019 senza Lombarda Vita (€5.579mln). Il

combined ratio risulta in netto miglioramento all’86,8% (-7,5 p.p.).

Il risultato operativo segna un deciso incremento del 36,6% a €412mln. L’utile

netto di Gruppo a €36mln (€75mln FY2019) risulta in flessione rispetto all’anno

precedente (-51,5%) soprattutto a causa dell’impairment sul goodwill (-

€138mln sulle Società Vera).

L’indice Solvency II del Gruppo al 31 dicembre 2020 è pari a 187%. Il ratio è

calcolato secondo la Standard Formula con utilizzo dei Group Specific

Parameters (GSP) autorizzati dall’Organo di Vigilanza.



L’Assemblea ha approvato, con la maggioranza prevista dalla Legge e dallo

Statuto e precisamente con la percentuale pari a circa il 98,97% delle azioni

ordinarie rappresentate in Assemblea, il Bilancio di esercizio 2020 della

Capogruppo che si è chiuso con un ammontare dei premi lordi contabilizzati

del lavoro diretto pari a €2.255mln (-4,2%; €2.353mln FY19), e con un utile netto

determinato sulla base dei principi contabili nazionali che ammonta a €4mln.



3. Determinazione in 15 del numero dei componenti del Consiglio di

Amministrazione per gli esercizi 2021 – 2023 ai sensi dell’art. 19 dello statuto

sociale.

L’Assemblea degli Azionisti ha approvato, con la percentuale pari al 99,44%

delle azioni ordinarie rappresentate in Assemblea, la determinazione in 15

(quindici) del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione al cui

interno è costituito il Comitato per il Controllo sulla Gestione composto da 3

(tre) membri.



4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione ivi compresi i

membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 – 2023.

L’Assemblea ha nominato per il triennio 2021-2023 i seguenti membri del

Consiglio di Amministrazione: Davide Croff, Camillo Candia, Luigi

Migliavacca, Carlo Ferraresi, Stefano Gentili, Roberto Lancellotti, Cristiana

Procopio, Daniela Saitta, Giulia Staderini, Elena Vasco, Silvia Arlanch e Laura Santori tratti dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, lista che

ha ottenuto il maggior numero di voti (“Lista di Maggioranza”). Sono stati

inoltre eletti i consiglieri Paolo Andrea Rossi, Laura Ciambellotti e Michele

Rutigliano tratti dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti

(Lista n. 2). Gli amministratori Michele Rutigliano, Silvia Arlanch e Laura Santori

sono altresì membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione per il triennio

2021–2023, di cui Michele Rutigliano è presidente.

È stato inoltre nominato Carlo Ferraresi quale Amministratore Delegato, in

quanto candidato indicato dalla Lista di Maggioranza ai sensi dell’art. 22.5

dello Statuto.

5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di

Amministrazione e il Comitato per il Controllo sulla Gestione, nonché della

relativa indennità di presenza per gli esercizi 2021 – 2023.

L’Assemblea, con circa il 96,91% dei voti favorevoli rispetto alle azioni ordinarie

rappresentate in Assemblea, ha deliberato di fissare in euro 1.770.000 il

compenso annuo lordo complessivo sia per i componenti del Consiglio di

Amministrazione diversi dai membri del Comitato per il Controllo sulla

Gestione, sia per la partecipazione ai Comitati endoconsiliari così come per

le cariche speciali determinate dal Consiglio di Amministrazione. Inoltre, ha

fissato in euro 110.000 il compenso specifico per ciascun componente del

Consiglio di Amministrazione che sia anche componente del Comitato per il

Controllo sulla Gestione e in euro 165.000 il compenso specifico per il

Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.



6. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi

corrisposti:

a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia



L’Assemblea dei Soci ha approvato, con la maggioranza prevista dalla

Legge e dallo Statuto la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, e nello specifico con la percentuale di circa il

97,69% degli aventi diritto rappresentati in assemblea, ha approvato la prima sezione della relazione; con la percentuale di circa l’84,88% degli aventi diritto rappresentati in assemblea ha votato favorevolmente alla seconda sezione della relazione.

7. Piani di compensi basati su strumenti finanziari.



L’Assemblea dei Soci ha approvato, con la maggioranza prevista dalla

Legge e dallo Statuto e con la percentuale di circa l’89,95% degli aventi diritto

rappresentati in assemblea, il Piano di compensi basati su strumenti finanziari

2021-2023,



8. Autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni proprie ai sensi di

legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L’Assemblea ha approvato, con la maggioranza prevista dalla Legge e dallo

Statuto e precisamente con la percentuale di circa il 91,52% degli aventi

diritto rappresentati in assemblea, la delega per l’acquisto e l’alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. L'autorizzazione proposta riguarda l'acquisto,

in una o più volte, di azioni proprie fino al numero massimo consentito dalle

vigenti disposizioni legislative, e pertanto fino al 20% del capitale sociale della

Società pro tempore, per un periodo di 18 mesi dalla data della delibera

assembleare.

Il prezzo di acquisto delle azioni non potrà essere inferiore, nel minimo, di oltre

il 20%, e superiore, nel massimo, di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale delle

azioni Cattolica registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa

precedente ogni singola operazione. Per quanto riguarda il volume di azioni,

gli acquisti e le vendite - queste ultime ove effettuate sul mercato - non

saranno superiori al 25% del volume medio giornaliero di azioni negoziato

presso Borsa Italiana S.p.A...............................

Si precisa che la richiesta di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie non è

preordinata ad operazioni di riduzione del capitale sociale della Società

tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

L’operatività di acquisto e vendita di azioni proprie proseguirà, pertanto, con

le modalità fino ad oggi adottate tenendo conto della nuova delibera.

In ogni caso le operazioni di acquisto e/o alienazione di azioni proprie

possono essere eseguite per dar seguito a specifiche richieste dell’Autorità.

A tal proposito, come richiesto dall’Autorità di Vigilanza IVASS, ed asserito

dalla Società stessa, Cattolica Assicurazioni andrà a vendere le 20.720.350

azioni, oggetto di riacquisto lo scorso 30 dicembre, a seguito dell’esercizio del

diritto di recesso da parte degli azionisti che non hanno votato a favore della

proposta di trasformazione della Società in S.p.A. nell’assemblea straordinaria

dello scorso 31 luglio 2020. Come richiesto da IVASS, e confermato dal CdA

di Cattolica Assicurazioni, la vendita dovrà avvenire entro la fine del 2021.

.....................



Il verbale dell’Assemblea dei Soci sarà messo a disposizione entro i termini di

legge presso la sede sociale, sul sito della Società e sul meccanismo di

stoccaggio autorizzato dalla Consob denominato “eMarket STORAGE”, sopra

indicati.

SOCIETÁ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE