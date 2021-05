Valdo Spumanti sceglie l’Intelligenza Artificiale di Premoneo per competere nell’e-commerce

La collaborazione si inserisce in un più ampio piano di sviluppo del marketing multicanale in ottica digitale.Il software in-cloud sviluppato da Premoneo in collaborazione con Co-Guard permette il monitoraggio e l’analisi dei prezzi di vendita dei prodotti Valdo sui principali e-commerce.

Milano, 11 maggio 2021 – Premoneo, PMI Innovativa specializzata nello sviluppo di software di Intelligenza Artificiale a supporto di attività strategiche per le aziende come pricing, forecasting e segmentazione, è stata scelta come partner per la trasformazione digitale dei processi di pricing da Valdo Spumanti, azienda leader nella produzione di Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG.

Anche nel comparto del food & beverage l’emergenza COVID-19 ha rivoluzionato le abitudini dei consumatori italiani portando le vendite online a crescere complessivamente di oltre il 140% nel 2020. Valdo Spumanti, azienda storica del settore, da sempre capace di anticipare le tendenze del mercato e le esigenze dei consumatori, ha scelto di investire nel potenziamento del canale di vendita online.

Per raggiungere l’obiettivo di incrementare le vendite online, Valdo Spumanti - che ha chiuso il 2020 con un fatturato di circa 65 milioni di euro - ha scelto un software sviluppato da Premoneo in collaborazione con Co-Guard, società specializzata nell’attività di price scraping.

L’adozione del software ha permesso all’azienda di Valdobbiadene di ridurre il tempo impiegato nell’attività manuale di monitoraggio dei prezzi, di azzerare gli errori operativi e di ottimizzare le analisi di pricing, oltre ad avere a disposizione in ogni momento informazioni puntuali sull’andamento dei prezzi dei propri prodotti, rivenduti da partner e reseller su scala globale.

Questa release rappresenta il primo step di un più ampio progetto di collaborazione tra Premoneo e Valdo Spumanti, un percorso che l’azienda innovativa milanese ha già intrapreso con decine di realtà in diversi settori e che ha portato ad un incremento medio della marginalità del 12%.

Il progetto realizzato per Valdo Spumanti segna anche il consolidamento della partnership tra Premoneo e Co-Guard, realtà già attive congiuntamente su diversi progetti di innovazione aziendale in ambito pricing.

Matteo d’Agostino, Global Marketing Manager di Valdo Spumanti, ha dichiarato:

“Siamo molto contenti di aver intrapreso questo percorso con Premoneo e siamo particolarmente ottimisti per lo sviluppo della nostra partnership futura. Il progetto di digitalizzazione e di approccio al consumatore finale intrapreso in questi mesi richiederà sempre di più competenze specializzate nella gestione dei processi e siamo sicuri di aver trovato in Premoneo un partner all’altezza della sfida che ci si pone davanti”.

Federico Quarato, CEO di Premoneo, ha commentato così l’accordo: “Sono orgoglioso di poter affiancare un’eccellenza del settore come Valdo. La nostra tecnologia sarà uno dei punti fermi di una più ampia strategia di innovazione del pricing che permetterà all’azienda di Valdobbiadene di confermare e ampliare, nel corso del tempo, la sua leadership di settore”.