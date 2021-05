Una notizia molto attesa da Verona: sabato, 15 maggio 2021, aprirà, in via Macello 5, il nuovo Mercato al coperto di Campagna Amica-Coldiretti.

Sabato, 15 maggio, apre i battenti, in Verona-centro, il nuovo Mercato “coperto di Campagna Amica”, organizzato dagli agricoltori veronesi di Coldiretti. Un mercato, che proporrà prodotti freschi e di stagione, il meglio dell’agricoltura veronese, nonché esperienze dirette, attraverso laboratori, per grandi e bambini, assaggi guidati dai produttori, lezioni per le scuole ed esperimenti del gusto. Il nuovo mercato è allocato,in via Macello 5/a, quartiere Filippini, a pochi passi. da piazza Bra. Una nuova realizzazione, con la quale, Coldiretti scaligera intende rafforzare quel “patto con il consumatore”, avviato, da anni, per tutelare la qualità e la salubrità del cibo del territorio.Il Mercato sarà aperto tutti i sabati e le domeniche dalle 8.30 alle 13; eccezionalmente, il 15 maggio, dalle 8 alle 17. In occasione dell’inaugurazione, sarà presentato lo studio “Le scelte di consumo dei veronesi, in epoca Covid”. Alle 10 si terrà, l’apposizione della firma della convenzione tra i presidenti di Coldiretti Verona, Daniele Salvagno, e di ForGreen Spa SB, Vincenzo Scotti, circa l’accordo sull’ alimentazione del mercato, con energia agricola a km zero. Verrà inoltre presentata l’imminente ritorno/apertura della “Sagra dei Bìsi di Colognola ai Colli”, presente il sindaco di Colognola, Claudio Carcereri De Prati. Nel corso della giornata, in unospazio completamente ristrutturato, avranno luogo numerose iniziative, dalle 8.30 fino alle 17: dalla colazione dello sportivo, alle attività didattiche, per ibambini,agli show cooking, a cura di cuochi contadini, capitanati dal presidente di Terranostra nazionale, Diego Scaramuzza, alle degustazioni di vino, con il sommelier Marco Scandogliero, di olio d’oliva, con Aipo-Verona, e di altre produzioni locali.Alle 12, apriranno gli stands gastronomici, presso i quali, sarà possibile acquistare gli agri-bags, con menù, realizzato, con prodotti locali. Domenica 16, saranno in programma degustazioni e laboratori didattici, per tutto il giorno. Un nuovo mercato, dunque agroalimentare, che, se permette ai consumatori di procurarsi prodotti freschi e genuini, aiuta indirettamente quel Mondo agricolo, che in tutti giorni dell’anno, si impegna, con saggezza, esperienza e sacrificio sulla terra.

