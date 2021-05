Operazione "Il verde con i ragazzi" ovvero per gli stranieri “Green by Kids”, ossia, “Architetta il tuo Parco”

In un prossimo intervento di riqualificazione del complesso degli ex Magazzini Generali di Verona, è prevista, nel quadro di un grande iniziativa comunale di rigenerazione urbana, la realizzazione di un Parco pubblico. Ovviamente, anche un parco va pensato e progettato. Intal senso, Fondazione Cariverona e Patrizia AG, in partnership, con il Children’sMuseum Verona CMV, invitanogli studenti delle scuole primarie e secondarie di I grado di Verona a progettareuna specifica area rappresentata da una piazza,attraversata da percorsi pedonali, collocata, appunto, come cennato, nel più ampio intervento di riqualificazione del compendio degli ex Magazzini Generali di Verona. Tale invito a progettare uno spazio verde pubblico, vuole essere un’occasione, per coinvolgere ragazzi, nel ripensare Verona e fare sperimentare loro, come sia possibile operare, per il cambiamento, dal vecchio al nuovo, dal cemento al verde, con il contributo di ognuno e nell’interesse di tutta la comunità. Verranno, quindi, raccolte proposte, idee e visioni – gli studenti dovranno realizzare un elaborato grafico,accompagnato dauna breve descrizione illustrativa dello stesso – che potrebbero trovare integrazione, sviluppo e successiva realizzazione, nella progettazione esecutiva.Una Giuria,composta darappresentanti di Fondazione Cariverona, Patrizia AG e Gruppo Pleiadi,sceglierà l’idea progettuale, da adottare e rendere esecutiva, all’interno del Parco pubblico dell’area citata. Tutti gli elaborati pervenuti, saranno esposti, presso il Children’sMuseum Verona. All’idea progettuale selezionata e alle proposte, cui sia riconosciuta menzione speciale, verrà assegnata una premialità, relativa alla classe di riferimento (laboratorio presso il CMV) e ai singoli autori (biglietti ingresso al CMV o a Gardaland Park).Regolamento e guida pratica, per la stesura dei progetti sono scaricabili dahttps://www.fondazionecariverona.org/Iniziative/green-by-kids/ . Le proposte vanno presentate, dagli Istituti Scolastici, via mail, all’indirizzo: parco@fondazionecariverona.org , entro le ore 24 del 15 giugno 2021.

Pierantonio Braggio