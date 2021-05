Il Veneto ed i vaccini: Valdegamberi risponde a Report e attacca Crisanti ed il PD

Il comunicato stampa trasmesso da Presidente del Gruppo misto del Consiglio Regionale del Veneto, Stefano VALDEGAMBERI, è un pesante atto di accusa contro ciò che egli definisce il "Corpo teatrale del PD veneto".

Nel comunicato si attacca poi anche il prof. Crisanti, definito per l' occasione il "Sig. Crisanti" . Ricordiamo che i giornali hanno dato notizia che a seguito della trasmissione , alcune figure citate, hanno sporto querela per diffamazione. La polemica politica, come spesso succede con Report della RAI, quindi prosegue con l'attacco di Valdegamberi viene definita nel comunicato stampa " cinghia di trasmissione del Partito Democratico" . L'accusa muove da fatto, secondo Valdegamberi che nella stessa sono coinvolti diversi esponenti del PD. Il consigliere cita in questo caso nome e appartenenza di partito o di area. Infatti, a dire del consigliere Stefano Valdegamberi, la parte accusatoria era rappresentata politicamente dai seguenti intervistati nella trasmissione:

"LAURA PUPPATO: ex consigliere regionale ed ex senatrice del PD. Ex candidata alla segreteria nazionale del PD. ALESSANDRO BISATO: segretario regionale del PD (anche se dimissionario da settembre ), sindaco di Noventa Padovana; GIANCARLO ACERBI: sindaco del PD di Valdagno;DESIREE ELISABETTA GHIOTTO: attivista della CGIL; candidata alle comunali di Schio ....a sostegno di sindaco PD ; CLAUDIO BELTRAMELLO: Candidato del PD a Castelfranco Veneto, "

Sempre Valdegmaberi, nel suo attacco politico insiste e riferisce che la paziente citata nel video sarebbe di area vicina a persona del PD vicentino e di conseguenza politicamente poco credibile.

La trasmissione ha suscitato molto scalpore a livello locale e nazionale perchè si cercava di ridimensionare e screditare alcuni servizi sanitari della sanità in Veneto. Ovviamente non sono mancate querele. Ora la difesa di Valdegamberi che suggerisce come il tutto sia stato orchestrato politicamente per favorire il PD

Il Capogruppo conclude la sua reprimenda con l'esclamazione "Che miseria! Mi dispiace perché report ha fatto anche servizi di rispetto che ho apprezzato. Forse stavolta si è fidato troppo dei suoi, non certo disinteressati, suggeritori veneti, finendo così con il mandare in onda una patetica commedia di casa PD."

Credimao che la questione, querele a parte, politicamente non finisca così, ci aspetttiamo le contromosse e le repliche del PD, tanto a livello Veneto che nazionale.