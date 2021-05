“Cassa Padana”: l’esercizio 2020, chiuso con 12,3 mln di utile.

Cassa Padana giunge in assemblea, forte di numeri positivi. Il 2020 si è chiuso, con un utile di 12,3 mln. Il montante dei volumi intermediati, significativamente aumentati, rispetto ai numeri 2019, comprende: – impieghi verso la clientela, per 1 miliardo e 420 milioni di euro (più 5,42%);– raccolta diretta: 1 miliardo e 768 milioni(più8,01%); – raccolta indiretta: 926 milioni (più13,17%), di cui, la gestita è pari a 566 milioni (più26,55%).Ottimo andamento anche quello dei mutui: nel corso del 2020, sono stati erogati 3.363 mutui, per un importo complessivo di 301.153.082 euro. “Quello che abbiamo alle spalle è stato un anno difficile per tutti” – sottolinea Romano Bettinsoli, presidente di Cassa Padana – “sia, dal punto di vista umano, che dal punto di vista economico. Famiglie e imprese si sono trovate di fronte a scenari inimmaginabili, fino a un anno e mezzo fa. La nostra Banca ha superato le difficoltà di questo anno pandemico, con coraggio e forza”…Aperti altri sportelli, le filiali sono 60, suddivise fra Lombardia, Veneto – Verona e provincia, in primis – ed Emilia-Romagna.

Pierantonio Braggio