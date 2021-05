COO’EE PER SCUOLA EUROPA: AL VIA CON NUOVA BRAND IDENTITY, POSIZIONAMENTO E VIDEO MANIFESTO

L’obiettivo insito al percorso di comunicazione di Coo’ee è quello di creare un mondo migliore attraverso l’educazione, introducendo sin dalla scuola dell'infanzia il concetto di diversity come una possibilità di arricchimento per l’individuo. Il concept creativo pone le fondamenta nell’approccio «learning by doing» della scuola e lo lega al concetto di segno inteso come la capacità di uno studente di lasciare una traccia del suo passaggio attraverso un percorso di vita che nella scuola trova una tappa fondamentale. Così il segno diventa l’elemento visivo attorno a cui viene costruita la nuova visual identity di Scuola Europa, declinato dinamicamente a seconda del tipo di percorso formativo, ma con una base sempre riconoscibile. La comunicazione passa attraverso il nuovo posizionamento «Your mark, your future.», espressione coerente e coordinata della nuova identità che riprende il segno come strada verso il futuro di ciascuno di noi nel corso della sua esperienza scolastica.



La nuova narrazione di Scuola Europa è stata promossa anche con la realizzazione di un video manifesto che riprende il tema del segno e dell’importanza del percorso formativo. Il materiale corporate realizzato per il lancio della nuova identità comprende oltre al restyling del marchio e l'immagine coordinata, anche le brochure dei singoli percorsi scolastici (elementari, medie e superiori), i totem esterni, le vetrofanie, e tutti i materiali stationary. È inoltre in fase di ideazione la nuova campagna iscrizioni per la scuola secondaria di secondo grado 2021/22.