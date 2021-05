CICLISMO : Borgo molino, quattro successi in 48 ore: Bruttomesso e Ursella completano il poker!

Serve ormai il pallottoliere in casa Borgo Molino Rinascita Ormelle per tenere il conto dei successi che i ragazzi della formazione juniores diretta da Christian Pavanello e Carlo Merenti stanno raccogliendo sulle strade di tutta Italia.



Una serie di risultati straordinaria che ha vissuto una ulteriore impennata negli ultimi due giorni: il denominatore comune è sempre la grande compattezza e l'unità d'intenti delle formazioni nero-verdi che su ogni traguardo sanno dettare legge con autorità.







LORENZO URSELLA AD ORSAGO - Il terzo successo stagionale di Lorenzo Ursella è arrivato nella mattinata di oggi in una giornata caratterizzata da qualche goccia di pioggia e da un forte vento che ha spazzato l'intera gara andata in scena sulle strade della Marca Trevigiana.



Grazie al lavoro del treno nero-verde, infatti, il gruppo si è presentato compatto sulla retta d'arrivo con Ursella che ha impostato una volata lunghissima e ha potuto tagliare la fettuccia bianca con un netto vantaggio sul resto del gruppo.



ALBERTO BRUTTOMESSO, LA PRIMA DA CAMPIONE REGIONALE - Il vicentino Alberto Bruttomesso ha bagnato subito la maglia di campione regionale conquistata ad Altivole con lo spumante stappato sul traguardo di San Pietro in Cariano (Vr).



Da sottolineare, tra le altre curiosità, che Alberto Bruttomesso è il terzo campione regionale veneto consecutivo di marca Borgo Molino Rinascita Ormelle. Il suo successo ad Altivole, infatti, segue quelli ottenuti nel 2020 da Davide De Pretto e nel 2019 da Simone Raccani.



Una gara imprevedibile quella che si è corsa sui saliscendi della Valpolicella e che si è decisa con un arrivo allo sprint nel quale Bruttomesso ha replicato quanto già aveva fatto domenica scorsa alla Coppa Montes e ieri al Campionato Regionale. Sua la firma sulla linea del traguardo scaligero che ha scatenato l'entusiasmo e la festa in casa dei ragazzi del presidente Pietro Nardin.



Il numero uno della società di Ormelle giustamente gongola per i successi dei propri ragazzi: "Voglio fare i miei complimenti ai tecnici e a tutti i ragazzi per l'impegno che hanno messo in questi mesi per preparare questa prima parte di stagione. Il lavoro evidentemente ha dato i suoi frutti e non possiamo che esserne felici" ha concluso a fine giornata Pietro Nardin.



ALLIEVI, GRAZIOTTO D'ARGENTO - Alla festa della Borgo Molino Rinascita Ormelle partecipano anche gli allievi diretti da Andrea Toffoli che sul traguardo di Castello Roganzuolo hanno colto una preziosa medaglia d'argento con un generosissimo Luca Graziotto che, dopo una lunga fuga, è stato raggiunto solo negli ultimi 200 metri di gara ed ha lottato sino al colpo di reni per centrare il suo primo successo stagionale.