L’ORO LIQUIDO DEL MAROCCO NEI COSMETICI DI VOLTOLINA

Un olio (chiamato anche l’oro liquido del Marocco) che ha diverse proprietà per il benessere del corpo, della pelle, del viso, dei capelli e che, in Italia, sta trovando sempre più consensi in particolare con i prodotti di Voltolina Cosmetici, l’azienda veneziana, con sede a Olmo di Martellago, che da quasi un ventennio realizza cosmetici (ben 150 referenze) a base, per l’appunto, di olio d’argan, un prezioso liquido che per ricavarne un litro occorrono ben tre giornate lavorative. E’ stato proprio il fondatore di Voltolina Cosmetici, Giuseppe Voltolina, a capirne il valore e a portarla per la prima volta in Italia nel 2003. Pilota d’aereo militare e poi consulente nel settore, l’imprenditore veneto conobbe l’olio d’argan nel corso di una visita in Marocco dove alcuni fratelli avevano avviato delle aziende produttrici di vetro e polistirolo. Prima di lui soltanto i francesi avevano capito le potenzialità dell’oro liquido. Il 10 maggio sarà dunque una giornata particolare per Giuseppe Voltolina che, da qualche anno, con il brand Arganiae propone un serie di cosmetici in farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Il successo di questi cosmetici all’olio d’argan si sta allargando in tutto il territorio nazionale. L’azienda sta anche iniziando ad ampliare la sua presenza all’estero.