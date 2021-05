Il Console generale di Bulgaria, a Milano, TanyaDimitrova, in visita alla Camera di Commercio di Verona.

Il 27 aprile 2021, il vicepresidente della Camera di Commercio di Verona, Paolo Tosi, ha ricevuto la visita del Console generale della Repubblica di Bulgaria, a Milano, TanyaDimitrova. Se il Console ha portato, da un lato, l’annuncio di una prossima e rapida ripresa, già per fine 2021, del proprio Paese, dai disastrosi effetti del Covid, dall’altro ha segnalato come esistano molte buone opportunità di relazioni d’affari, fra la Bulgaria e Verona. In tal senso, fra Consolato e Camera di Commercio veronese è stata concordata l’organizzazione, nel breve, di un webinar, a Verona, di presentazione delle citate opportunità di business.

Pierantonio Braggio