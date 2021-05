Orari per il trasporto pubblico provinciale.

Di seguito, quindi, le linee e le corse interessate dalle modifiche. Sul sito www.atv.verona.it , tuttavia, sono disponibili gli orari completi.

Linea 102

inserita nuova corsa in partenza da Pescantina Palestra alle ore 08:25 con arrivo a Verona alle ore 08:57



Linea 121

la corsa delle ore 12:45 in partenza da Verona per Tregnago viene anticipata alle ore 12:43

la corsa delle ore 13:55 in partenza da Verona per Tregnago viene anticipata alle ore 12:53



Linea 130

inserita nuova corsa in partenza da Verona alle ore 13:13 con arrivo a San Bonifacio alle ore 14:16

inserita nuova corsa in partenza da Verona alle ore 14:43 con arrivo a San Bonifacio alle ore 15:46

inserita nuova corsa in partenza da San Bonifacio alle ore 14:28 con arrivo a Verona alle ore 15:32

inserita nuova corsa in partenza da San Bonifacio alle ore 15:58 con arrivo a Verona alle ore 17:02

la corsa delle ore 13:20 in partenza da San Bonifacio per Verona viene anticipata alle ore 13:05



Linea 144

la corsa delle ore 13:00 in partenza da Legnago con arrivo alle ore 13:28 a Bovolone prosegue fino a Verona

la corsa delle ore 14:00 in partenza da Legnago con arrivo alle ore 14:28 a Bovolone prosegue fino a Verona



Linea 146

la corsa delle ore 08:25 in partenza da Nogara con arrivo alle ore 08:40 a Isola Della Scala prosegue fino a Verona



Linea 148

la corsa delle ore 15:00 in partenza da Verona transita da Fagnano alle ore 15:46

inserita nuova corsa in partenza da Mantova alle ore 07:43 transita da Fagnano alle ore 08:15



Linea 158

sospeso rinforzo in partenza da Villafranca alle 13.15 per Povegliano



Linea 159

inserita nuova corsa in partenza da Villafranca alle ore 13:15 con arrivo a Mozzecane alle ore 13:26.



Linea 160

inserita nuova corsa in partenza da Volta Mantovana alle ore 07:09 con arrivo a Valeggio sul Mincio (marciapiede A) alle ore 07:27.

inserita nuova corsa in partenza da Valeggio sul Mincio (marciapiede B) alle ore 07:33 con arrivo a Villafranca via Custoza alle ore 07:46.

inserita nuova corsa in partenza da Villafranca via Bixio alle ore 13:10 con arrivo a Valeggio sul Mincio (marciapiede B) alle ore 13:21.

inserita nuova corsa in partenza da Verona alle ore 13:30 con arrivo a Sommacampagna alle ore 14:04.



Linea 161

inserita nuova corsa in partenza da Verona alle ore 12:30 con arrivo a Sona alle ore 13:10



Linea 226

la corsa delle ore 13:00 in partenza da San Bonifacio viene anticipata alle ore 12:58 e prosegue fino a Vestenanova



Linea 236

inserita nuova corsa in partenza da San Bonifacio alle ore 07:10 con arrivo a Cologna Veneta alle ore 07:41

inserita nuova corsa in partenza da Cologna Veneta alle ore 07:45 con arrivo a Lonigo alle ore 07:45



Linea SC410

inserita nuova corsa in partenza da Bussolengo alle ore 08:00 con arrivo a San Floriano alle ore 08:20



Linea SC420

inserita nuova corsa in partenza da Bussolengo alle ore 14:06 con arrivo a Caprino alle ore 14:41.

Un provvedimento, che vuole facilitare studenti e cittadini, creando facilità di trasporto e semplicità di farne uso. Come, sopra detto, gli orari completi, si trovano visitando www.atv.verona.it.

Pierantonio Braggio