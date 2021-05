La serie di conferenze, su i “Veronesi illustri, nella storia”, continua, con l’incontro, dedicato a Nicolò Giolfino (1476-1555).

La prossima lezione del ciclo i "Veronesi illustri in Europa e Verona, centrale nella storia", organizzata dall'Associazione dei Consiglieri Comunali Emeriti, in collaborazione con l'Università e la Società Letteraria di Verona, si terrà in diretta streaming, il giorno

4 maggio 2021 - alle ore 17.30. Per assistervi on line, è necessariocollegarsi al sito della Società Letteraria http://www.societaletteraria.it/streamingvideo/ . La lezione sarà tenuta dal prof.Giorgio Fossaluzza,del Dipartimento Culture e Civiltà, dell’Università di Verona, e sarà dedicata allo straordinario e veronese pittore e autore di affreschi,

Nicolò Giolfino(1476-1555).Il presidente, Silvano Zavetti, ricorda che sarà, comunque, possibile riascoltare l’evento in podcast, dal sito web www.societaletteraria.it.Nella foto – BeWeB, Roma – la pala (1518) di Nicolò Giolfino, dedicata alla “Pentecoste” e parte dell’altare Miniscalchi, nella Basilica di Santa Anastasia, Verona.

Pierantonio Braggio