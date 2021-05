Assicurazioni Generali. Il vicepresidente non vota?

Fra i vari temi approvati, dall’Assemblea 2021 di Assicurazioni Generali, il bilancio dell’esercizio 2020, chiusosi, con utile netto di 2970 mln di euro e la distribuzione di un dividendo di 1,47 € per azione, nel corso dell’anno. Dividendo che è dato da € 0,46 per azione, non distribuito, nel 2020 e da € 1,01 per azione, relativo all’esercizio 2020. Essendo previsto il pagamento di tale dividendo in due trances, la prima sarà pagata il 26 maggio prossimo, la seconda – € 0,46 – sarà pagata il 20 ottobre 2021, fatte salve disposizioni o raccomandazioni di vigilanza ostative. I due pagamenti comportano una spesa di 2315 mln di euro. Le azioni saranno negoziate, prive del diritto al dividendo, nel primo caso, a partire dal 24 maggio 2021, nel secondo, a partire dal 18 ottobre 2021.

Pierantonio Braggio