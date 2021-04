Covid: Zuliani (Lega), sostenere settore organizzazione matrimoni ed eventi

“Il Comune di Concamarise intende affidare a titolo gratuito la gestione della chiesa sconsacrata di San Lorenzo e Santo Stefano per poter organizzare matrimoni in sicurezza. Un’iniziativa per sostenere la filiera del settore wedding, fortemente provata dalle chiusure dovute all’emergenza pandemica, che auspichiamo possa fornire spunti utili anche ad altri enti locali. Con l’approvazione della mozione nel Consiglio Comunale odierno presentata dal Consigliere delegato alla cultura Menegotto è iniziato l’iter che tramite apposito bando affiderà questa location ad un’associazione di categoria. L’auspicio è che questa iniziativa possa avere ricadute positive sul territorio e sostenere le imprese della filiera danneggiate dall’emergenza covid”.

Lo dichiara in una nota Cristiano Zuliani, senatore della Lega e Sindaco di Concamarise.