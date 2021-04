Attaccato il presidente del Movimento dei giovani per DRAGHI

Siamo vicini al Presidente del Consiglio Mario Draghi e al Fondatore del Movimento

Giovanile Studenti per Draghi Kevin Pimpinella per gli ignobili attacchi ricevuti.

Definire, solo per aver fondato il movimento a favore del Presidente Draghi una

persona “Vile affarista, stolto, corrotto” è un’offesa a tutti i giovani che vogliono

contribuire realmente al futuro del Paese, che si impegnano quotidianamente per

proporre delle idee e cercare di cambiare per migliorarsi.

Le intimidazioni non fermeranno l'impegno di Studenti per Draghi

Elisabetta Palmisano