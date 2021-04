Recupero dell’ex Arsenale, a Verona

Il titolo, di cui sopra, parla chiaro: nell’area dell’austriaco arsenale, a Verona, restauri, rinnovi, innovazioni, servizi e grande superficie verde. Maggiori dettagli e considerazioni, su quanto sarà realizzato in tale area, si possono ricavare dal seguente comunicato del Comune di Verona, uscito il 27 aprile 2021:

Accelera l'iter per il parco dell'ex Arsenale, uno dei lotti, su cui si articola il progetto, per il recupero complessivo del compendio. L'Amministrazione ha infatti deciso di anticipare una parte dei lavori, previsti per tutta l'area verde, concentrando i primi cantieri, nella superficie di fronte alla Palazzina di Comando. E' qui, infatti, che sorgerà l'Esplanade, il cuore del futuro parco dell'Arsenale: quasi 14 mila metri quadrati di prato, contornato da alberi, a filare, e concepito, per il passaggio e la sosta dei cittadini. La realizzazione del parco, in più fasi, ha il vantaggio di poter consegnare alla città una consistente porzione di parco prima del previsto, ma, anche di procedere contemporaneamente, su diversi livelli di cantierizzazione. I lavori per l'Esplanade avverranno, in parallelo, con il rifacimento delle coperture e con cantieri studiati per non intralciare le attività, che si svolgono nelle parti non interessate dai lavori. La scheda tecnica relativa all'Esplanande ha già trovato il parare positivo della Soprintendenza, per cui, si può procedere con il progetto esecutivo, necessario per appaltare i lavori. Si tratta del primo tassello, per la riqualificazione di tutta l'area a verde, circa 40 mila metri quadrati di superficie, in cui saranno piantati 200 nuovi alberi e che sono stati studiati per far rivivere gli spazi, in base alle diverse funzioni degli edifici. Il progetto definitivo è completato, nei prossimi giorni, sarà depositato in Comune, e sottoposto al vaglio della Soprintendenza. L'opera ha un valore di 5 milioni e 200 mila euro, comprensivi dei sottoservizi.

Lo studio paesaggistico sugli spazi aperti, redatto da Politecnica Ingegneria e Architettura di Modena, la società che si è aggiudicata la gara europea, per la progettazione definitiva ed esecutiva del compendio, ha individuato diverse aree di intervento, ciascuna con le proprie peculiarità, ma. che nell'insieme, contribuiscono a creare un'area omogenea e armoniosa. Un vero e proprio polmone verde, in grado di rispondere, non solo alle diverse funzioni previste,, con il recupero delle palazzine, ma anche alle esigenze dei cittadini. Non solo sosta e relax, quindi, ma anche sport e attività ludiche, grazie a percorsi attrezzati, con innovativi. Per ricreare l'equilibrio originario del parco e in segno di rispetto verso la storia del compendio, i progettisti hanno previsto di riprodurre, in particolare nell'area di fronte alla Corte ovest, il paesaggio agricolo veneto, quello che ha dato il nome al quartiere 'Campagnola', su cui si affaccia l'Arsenale. La corte ovest riprende, quindi, gli elementi tipici della campagna veneta: i filari, il frutteto, i percorsi ortogonali, che disegnano gli appezzamenti, qui trattati a prato, per consentire ampie aree per la sosta, ombreggiate da alberi puntuali. Ci sarà spazio anche per un’ampia area pavimentata, circondata da vasche di piante aromatiche. L'area esterna alla

Corte Est, in cui sorgerà il Mercato coperto, avrà un design verde, studiato per i veronesi di passaggio, che si recano tra i banchi dei prodotti locali. Vialetti alberati, quindi, ma anche spazi, per la sosta e per favorire la vita sociale dei cittadini. Quanto ai tempi, come detto, la scelta di anticipare la realizzazione dell'Esplanade, rispetto al resto dell'area verde, permette ai progettisti di procedere immediatamente con il progetto esecutivo, con la previsione di iniziare i cantieri, già a fine anno o all'inizio del 2022, per arrivare a poter godere di questo vastissimo parco già per l'estate. Soddisfatto il sindaco Federico Sboarina, che questa mattina si è recato sul posto, per illustrare i prossimi step, legati al recupero dell'ex Arsenale. Insieme a lui, gli assessori ai Lavori pubblici Luca Zanotto e alla Pianificazione urbanistica Ilaria Segala, l'ingegnere Micaela Goldoni di Politecnica e l'architetto Caterina Gerolimetto dello studio Pool, specializzato nell'architettura del paesaggio. "Ho chiesto espressamente di accelerare sul parco - ha detto il sindaco -. L'obiettivo è consegnare il prima possibile ai veronesi un polmone verde fino ad oggi inesistente. Un'area che farà da congiuntura, tra il centro e i quartieri limitrofi, a cominciare da Borgo Trento, dove la richiesta di spazi verdi all'aperto è molto alta. La componente del parco è un valore aggiunto al recupero degli edifici, che ne migliorerà in modo importante la fruibilità. Dopo 40 anni di promesse, mai mantenute, ora finalmente si vedono i cantieri. I cittadini mi fermano per strada chiedendo informazioni: finalmente posso dire che siamo partiti e che, a breve, si vedranno i primi risultati". "Un progetto articolato che individua diverse tipologie di verde e di piantumazioni, in base alle funzioni degli edifici - spiega Zanotto -. Nel complesso, ne esce un parco omogeneo, moderno, ma, nel contempo, rispettoso del luogo e della sua storia. Ci sarà anche un percorso dedicato allo sport, con una parte attrezzata ad hoc, oltre a veri e propri prati verdi e spazi dedicati agli incontri e alla socialità". Sulle tempistiche, interviene l'assessore Segala. "La scheda tecnica, relativa alla parte di parco dell'Esplanade, ha già il nulla osta della Soprintendenza - dice Segala -. Quindi si può procedere con la progettazione esecutiva, che permetterà di iniziare il cantiere, entro gennaio prossimo. Il progetto complessivo del parco sarà, invece, depositato in Comune nei prossimi giorni. La scelta di anticipare l'area a verde più centrale va nella direzione di eseguire, laddove possibile, più interventi in parallelo, l'unica soluzione per accelerare il recupero completo del compendio". Il testo, sopra riportato, nella sua completezza, permette – grazie all’Ufficio Stampa comunale – di avere una visione esatta di quanto il Comune di Verona intende fare e sta facendo in tema di Arsenale… Un riassunto del suo contenuto, complesso e contenente numerosissimi dettagli, non sarebbe bastato a porre in luce i suoi diversi particolari.

Importante, comunque, che l’area dell’Arsenale sia in radicale elaborazione, nell’interesse dei cittadini e di Verona.