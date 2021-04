Verona economia aderisce alla campagna"NO COPRIFUOCO"

Gentile xxxxxxxxxx,

appena avviata, la campagna NO COPRIFUOCO ha già raccolto l'adesione di 70 mila italiani!

Vuoi dare anche tu il tuo contributo?

Vai su legaonline.it/nocoprifuoco e invia la tua adesione, bastano un paio di minuti.



La Lega è al governo per condizionarne le scelte, evitando di lasciare campo libero a "chiusuristi" e "pauristi".

Non c'è alcun fondamento scientifico che imponga la misura del coprifuoco: cancellarlo è una questione non di appartenenza politica, ma di BUONSENSO.

Facciamoci sentire.



Grazie, non si molla.

Matteo Salvini