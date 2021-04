Il premio “Industria Felix” per il Triveneto anche a Markas, industria di servizi, presente, nel Veronese, a Vigasio, Verona.

Il premio “Industria Felix” – aggiudicato, dopo esame di 92.000 bilanci presentati, a cura del trimestrale “Industria Felix Magazine” e Cerved, quale supplemento, uscito con Il Sole 24 ORE – è stato consegnato a Markas, per il momento, via email – nel quadro del XXXII evento Industria Felix - Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Markas è stata considerata, assieme a altre 51 aziende, competitiva, affidabile e meritevole, per avere aumentato i fatturati e il numero degli addetti in fase pre-covid. “Siamo profondamente onorati di ricevere il prestigioso Premio Industria Felix – commenta il direttore generale di Markas, Evelyn Kirchmaier (nella foto).– Un riconoscimento importante, che premia la solidità della nostra azienda di famiglia, che da 35 anni, si basa sui valori, quali impegno, affidabilità e correttezza. Vorrei dedicare questo Premio ai nostri 9mila collaboratori, di cui l’83% sono donne, il cuore pulsante della nostra azienda, che ogni giorno, con il loro impegno e professionalità, offrono i nostri servizi su tutto il territorio nazionale”. Nella provincia di Bolzano, oltre a Markas, hanno ricevuto il premio: Arrow Ecs, Aspiag Service, Babel, Markas, Pohl Immobilien, Selmani, Wuerth - G.M.B.H; nella Provincia di Trento, ad essere insignite del riconoscimento sono state: Amir Costruzioni, E-Pharma Trento, Ecoopera, Ferrari F.lli Lunelli, La Sportiva, Mercedes-Benz Charterway, Seac, Siemens Transformers, Telecomunicazioni Trentino, Unisolar Group, Vetri Speciali. Dalla maxi inchiesta annuale condotta da Industria Felix Magazine con Cerved è emerso che: le 66mila società di capitali con sede legale in Veneto hanno prodotto 258 miliardi di euro, con un incremento dell’1,4% rispetto all’anno precedente, con una maggior crescita nella provincia di Belluno (+2,6%), con 973mila addetti (+3,9%), ma in questo caso le province col migliore delta del 4,3% sono Padova e Verona. In Trentino Alto Adige, 14mila società hanno generato 58 miliardi di fatturato (+1,4%) con 211mila addetti (+4,7%): in entrambi i casi la provincia di Trento supera quella di Bolzano per ricavi (+1,5% contro l’1,3%) e per addetti (+5,5% contro +3,9%), ma l’Alto Adige fa meglio in valori assoluti (32 miliardi conto 25 e 111mila unità contro 98mila). In Friuli Venezia Giulia, 12mila società hanno prodotto 51 miliardi di euro di fatturato (+1,7%) e in questo caso solo le province di Trieste (+3%) e Gorizia (+2%) superano il delta regionale, con 199mila addetti (+4%): in questo caso la provincia di Udine registra il miglior delta di crescita con il 4,7% e circa 88mila addetti (primato regionale in valori assoluti). Azienda di servizi a conduzione familiare, Markas è nata a Bolzano, nel 1985, ed è presente oggi in quattro paesi: Italia, Austria, Germania e Romania. Da oltre 35 anni, è riferimento nazionale, per i servizi di pulizia professionale e ristorazione. In ambito socio-sanitario, Markas annovera, tra i suoi clienti, ospedali, case di riposo, ma anche scuole, università, aziende e hotels, in tutta Italia. Oltre ai servizi Clean e Food, che insieme producono quasi il 90% del fatturato dell’azienda, Markas è attiva, pure, nei settori Housekeeping, Facility - servizi per la manutenzione delle strutture e Logistics & Care, per il trasporto intraospedaliero e l’assistenza dei pazienti. L’azienda, gestita in seconda generazione dalla famiglia Kasslatter, si avvale di più di 9.500 collaboratori e ha chiuso il 2020, con un fatturato complessivo di oltre 266 milioni di euro.

Pierantonio Braggio