”Crescere sostenibili”, progetto di Confindustria Verona.

Nuovo appuntamento, fissato per il 29 aprile, alle ore 14,30. Si parlerà di “Comunicazione della sostenibilità aziendale” e saranno presentati, dopo il webinar iniziale, di apertura, gli strumenti, che le imprese possono utilizzare, come modelli di gestione delle informazioni con gli stakeholders e come schemi utili all'analisi interna, per valutare il proprio livello di sostenibilità, in chiave strategica ed operativa. Il tutto, accompagnato dalla testimonianza di alcune aziende, per condividere esempi concreti, a cui attingere buone pratiche. Questo, in quanto, in un mercato che premia la sostenibilità, è importante disporre d’una chiara linea guida, su cui costruire e comunicare progetti strutturati, alimentando nuove relazioni di valore, con il mercato e gli altri interlocutori. Comunicare la sostenibilità è anche occasione, per renderci consapevoli delle citate buone pratiche, già applicate in azienda. Dopo l’introduzione di Pierluigi Magnante, responsabile dell’Area Economia e Gestione d'Impresa di Confindustria Verona, il programma prevede gli interventi di Filippo Corsini, ricercatore nell’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, “Percorsi di sostenibilità: l'importanza delle strategie di comunicazione interna ed esterna”, e di Antonio Matonti, direttore Affari Legislativi Confindustria, “Rendicontare la sostenibilità: tra obblighi normativi e disclosure volontaria”. Seguiranno le testimonianze di Marco Omboni, direttore Marketing e Relazioni Esterne Isap Packaging Spa e di Valeria Valotto, vicepresidente e responsabile Affari Istituzionali della Cooperativa sociale Quid. Info ed iscrizioni: cresceresostenibili@confindustria.vr.it, te.: 045 8099480.

Pierantonio Braggio