UN PO’ DI TRICOLORE ALLA NOTTE DEGLI OSCAR

Le bottiglie sono state prodotte da Bottega e sono caratterizzate dal colore dorato specchiato, frutto della genialità della designer Monica Lisetto. Le bottiglie sono state ideate e realizzate per dare un tributo anche visivo al talento, alla passione e al duro lavoro che contraddistingue l’intero mondo del cinema. Le bottiglie dorate, con i nomi di Bottega e Coppola ( la tenuta vinicola americana è di proprietà del celebre registra statunitense)hanno origine da un esclusivo processo di metallizzazione messo a punto da Bottega spa, l’azienda vinicola trevigiana che esporta i propri vini in 145 paesi nel mondo. “Sono particolarmente soddisfatto di come sono andate le cose, in particolare per le nostre bottiglie e il vino di Coppola e per l’oscar assegnato a Anthony Hopkins. Stefania Sandrelli, che conosce sia Sandro Bottega che Francis Coppola si è detta felice che un pezzo d’Italia, rappresentato dalle bottiglie dorate, sia stato presente a Los Angeles. Tra Bottega e Coppola che si conoscono da anni è facile prevedere cheòa collaborazione continuerà anche in futuro.