La Giornata della Numismatica Argentina.

La numismatica, in Argentina, ha il suo importante centro promotore – in fatto di collezionismo e di storia – notissimo e, ormai, storico, nel CENUBA, o Centro Numismático Buenos Aires, con sede, appunto, nel centro della Capitale argentina

,

. Esso organizza incontri, conferenze, su storia e cultura, relativa alla monetazione argentina, diffondendo il collezionismo e l’amor patrio. Quest’anno CENUBA ha celebrato, il 13 di aprile, il “

Día de la Numismática Argentina”, in via virtuale, causa il virus, ricordando il motivo e l’origine di tale Giornata, e facendo conoscere, al tempo, il programma delle future sue attività, in collaborazione, con l’Academia Argentina de Numismática y Medallística, con il Centro Numismático Zona Norte de Buenos Aires eil Centro Filatélico y Numismático Ituzaingó, altra città argentina.