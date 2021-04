Cattolica: tre liste in campo, una sola indipendente

Generali ha calato la sua legge: tutti fuori i vecchi amministratori riferiti alla gestione degli anni precedenti. Le nuove candidature, proposte dal Cda uscente ovviamente godono della fiducia del nuovo azionista di maggioranza relativa, ma che secondo noi potrebbero essere votate probabilmente anche da altri azionisti importanti. Poi ci sono le due liste cosiddette di minoranza: una presentata da Assogestioni a tutela dei loro investimenti e quindi indipendente perchè non legata ad un investitore specifico, e una lista detta "dei territori" che rappresenta alcuni vecchi ex soci. Per i nomi rimando gli interessati al sito di Cattolica. Mentre nella prima lista non ci sono veronesi, ma figure che rappresentano i fondi comuni di investimento che sono investimenti di tanti piccoli risparmiatori, nella seconda ci sono figure note nel mondo di Cattolica Assicurazioni che da anni ne frequentano le assemblee. Ovvio che questi ultimi legittimamente rappresentano i soci che li hanno presentati, ma, se qualcuno ritiene che occorra una discontinuità col passato non potrà votare che la prima lista.

Cattolica è una realtà importante per Verona e crediamo che le varie anime veronesi dovrebbero trovare finalmente un collante comune per ridare fiducia ai vecchi soci, ora azionisti, che per anni l'hanno sostenuta. I veronesi pur delusi e bastonati dai recenti fatti hanno ancora molte azioni e moltissimi prodotti assicurativi. Questo collante ovviamente di carattere culturale , e non azionario, dovrebbe dimostrare a Generali, l'attuale dominua, che i veronesi non l'hanno mai ripudiata come partner industriale e chiedere in cambio attenzione per tutti coloro che sono coinvolti direttamente o indirettametne conquesta grande realtà industriale. Vedremo come andrà l'assemblea e gli schieramenti in campo, che nei prossimi giorni andranno delineandosi. Per chi volesse partecipare e votare , ricordiamo che anche quest'anno, a causa COVID 19, l'assemblea del 13-14/05/2021 si terrà a porte chiuse con un Rappresentante Comune a cui vanno inviate le schede di voto con le modalità che sul sito della Compagnia saranno via via spiegate nel dettaglio.