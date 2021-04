Cattolica Assicurazioni: Luigi Frascino e Giuseppe Lovati Cottini prendono posizione

Verona, 22 aprile 2021 – Luigi Frascino, Presidente di Credit Network & Finance, e l’Avvocato Giuseppe Lovati Cottini, azionisti di Cattolica Assicurazioni e promotori dell’iniziativa per le “Regole del Buon Governo”, esprimono forte apprezzamento per la lista di maggioranza e per la lista di minoranza presentata dai fondi di Assogestioni per il nuovo Consiglio di Amministrazione della Compagnia veronese.

“In linea con il nostro progetto “Regole del Buon Governo”, guardiamo con favore allo sviluppo e all’evoluzione della Compagnia, realtà di straordinaria importanza per il nostro territorio e per l’intero settore assicurativo” – commenta Luigi Frascino - “Appoggeremo quindi qualsiasi iniziativa in grado di interpretare le esigenze di discontinuità rispetto al passato preservando quei principi fondamentali di Cattolica che garantiscono il bene dei soci, dei clienti e del territorio che la Compagnia rappresenta”.

“Riteniamo che in queste liste si presentino candidati di grande autorevolezza, standing e comprovate capacità professionali” - aggiunge l’Avvocato Giuseppe Lovati Cottini - “che sapranno guidare al meglio la Compagnia in quel percorso di sviluppo e rinnovamento di cui anche noi, come tutti coloro che hanno a cuore l’interesse della Compagnia, ci siamo fatti promotori negli ultimi anni”.