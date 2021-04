Provincia di Verona: Protezione civile. I corsi, per nuovi Volontari, per la guida di fuoristrada 4x4 e di formazione, per affrontare emergenze e Covid-19.

. Le lezioni, teorico-pratiche, organizzate dall'Unità operativa della Provincia, si terranno nei mesi di maggio, giugno, settembre e novembre, a Boscomantico: riguarderanno, sia la guida di mezzi off road, sia il motoalpinismo, in situazioni d’emergenza, in “ambiente ostile”, con le tecniche di controllo, in scarsa aderenza: dalle forti pendenze, al fango, dalla neve al ghiaccio. Docenti dell’Associazione di Protezione Civile, Dragons Team 4wd, illustreranno e spiegheranno l’impiego di alcuni strumenti di soccorso, dal verricello, alla binda, ossia, un particolare cric, per il sollevamento di carichi, anche di alcune tonnellate. Non sarà trascurato il motoalpinismo, per apprendere la guida, in condizioni e luoghi, in cui, i 4x4, per dimensioni e peso, faticherebbero ad arrivare. Protezione Civile proporrà, quindi, cinque corsi base, oltre a quello di Caprino, iniziato sabato scorso, per i nuovi aspiranti Volontari: a maggio, a Castelnuovo del Garda, a giugno, a Verona, a luglio, a Cologna Veneta, a settembre, a Tregnago, e, a ottobre, di nuovo, a Caprino. Date e corsi, agli effetti delle iscrizioni, dei futuri Volontari, che vanno fatte, da parte dei gruppi registrati all’Albo regionale, sono reperibili, contattando lo 045/9288899.Ciascun corso prevede 28 ore di lezione, per la parte base, attraverso la quale acquisire competenze, sul funzionamento della Protezione civile e sull'uso delle principali attrezzature, impiegate nelle emergenze. A tali 28 ore, s’aggiungeranno 16 ore, sugli aspetti relativi alla sicurezza, a cura di Volontari-formatori e di dipendenti dell’Unità operativa della Protezione Civile. A maggio, si terrà, inoltre, un corso presso la Provincia, per Volontari, addetti al supporto della Sala operativa, durante le emergenze. Due fine-settimana prevedono una simulazione di gestione di un evento “catastrofico”. Le lezioni, curate dai formatori di Ice&Fire Italia, saranno destinate, in particolare, a personale, con competenze informatiche e gestionali. L’Unita operativa provinciale promuoverà poi, in collaborazione con l’Associazione “Grifone”, un corso in tre sessioni - a Verona, a Castelnuovo del Garda e a San Bonifacio, nei mesi di giugno, luglio e settembre, sull’igienizzazione delle strutture campali. Il corso è rivolto ai Volontari, con competenze in logistica. Sono in fase di definizione le date della formazione, per il primo soccorso, con il SUEM 118 di Verona. “Abbiamo visto anche nella pandemia, quanto la Protezione Civile sia essenziale – spiega il Consigliere provinciale con delega alla Protezione Civile, Albertina Bighelli -. Diverse decine di volontari stanno operando, in queste settimane, agli accessi ai Centri di vaccinazione. La formazione, per queste persone e per chi volesse diventare nuovo Volontario, non può fermarsi, perché, dai corsi di oggi, dipenderà l’efficienza, negli interventi delle emergenze di domani”. Il territorio scaligero conta 71 organizzazioni di volontariato di Protezione Civile e 2.300 volontari. I nuovi iscritti, nel 2020, sono stati 300. “Sono un buon numero – afferma il responsabile dell’Unità operativa della Protezione Civile della Provincia di Verona, Armando Lorenzini – ma sono tante anche le persone che, per raggiunti limiti di età, non possono più essere impiegate nelle attività. Per questo continueremo a invitare a iscriversi e a seguire i nostri corsi tutti i cittadini, che volessero dedicare un po’ del proprio tempo agli altri, diventando Volontari di Protezione Civile”. Importantissime iniziative, che meritano grande attenzione, perché mirano a creare familiarità, fra la volontà e la disponibilità d’essere utili alla società e le conoscenze ed i mezzi, che servono a portare a compimento, veramente costruttivo e di aiuto, tale generoso intento.

Pierantonio Braggio