Veneto Agricoltura-Channel: tra le eccellenze agroalimentari venete “aglio bianco polesano DOP”, con 2000 anni di storia.

Importante coltivazione ed importante prodotto: l’aglio, o Allium sativum, della famiglia delle Amaryllidaceae, ed elemento essenziale, in cucina; senza aglio, non c’è sapore… Renzo Michieletto intervista Massimo Tovo, Presidente del Consorzio di Tutela dell’Aglio Bianco Polesano DOP, una produzione, che, nel territorio compreso, tra i fiumi Adige e Po, si fa risalire, nientemeno, che al tempo dei romani. La tipologia dei terreni, il clima temperato e la diffusa presenza di aziende a conduzione familiare hanno fatto sì, che, negli anni, la coltivazione dell’aglio si diffondesse ed assumesse una notevole importanza, per il Polesine. Di questa straordinaria coltura, che crea un prodotto, impiegato in tutto il mondo, se ne parla, dunque, nel nuovo focus settimanale di VenetoAgricoltura-Channel, dedicato alle DOP e IGP del Veneto. Un Veneto, che è fonte di abbondante agroalimentare, d’alta qualità. Dati provenienti da “Agricoltura veneta” del 7.4.21.

Pierantonio Braggio