L'impresa è comunità (Nessuno si salva da solo): Massimo Finco si racconta nel libro di Alberto Beggiolini (Marsilio)

Raccontare chi fa impresa, soprattutto in terra nordestina, significa concorrere a un grande affresco che rappresenta non solo una persona, ma anche una comunità, un territorio e per molti versi un intero Paese. è questo il senso del racconto di vita, imprenditoriale e associativo di Massimo Finco, Presidente e Amministratore Delegato di Officine Facco SpA - quartier generale a Campo San Martino (PD), presente in più di 70 Paesi del mondo - che dalla guida dei metalmeccanici del Veneto alla presidenza di Confindustria Padova nel 2015, approda nel 2018 all’esito visionario, unitario e d’area vasta di Assindustria Venetocentro, insieme a Unindustria Treviso guidata da Maria Cristina Piovesana. Il libro, uscito nelle scorse settimane, L’impresa è comunità. Nessuno si salva da solo, a cura di Alberto Beggiolini, edito da Marsilio con il sostegno di Intesa Sanpaolo, distilla questa storia di ‘straordinaria normalità’ del Nordest, come pure il volume ‘gemello’, Una speranza chiamata impresa dedicato a Maria Cristina Piovesana, dello stesso autore per i tipi di Marsilio.

L’impresa è comunità. Nessuno si salva da solo sarà presentato, online su piattaforma Zoom, oggi, giovedì 22 aprile, alle ore 17.30, nell’ambito delle attività della Biblioteca d’Impresa di Assindustria Venetocentro a Palazzo Giacomelli a Treviso. Con lo stesso Massimo Finco, interverranno l’autore Alberto Beggiolini, il Presidente di Assindustria Venetocentro Leopoldo Destro, Paolo Giopp già Direttore di Confindustria Padova e Renzo Simonato, Responsabile Direzione Agribusiness Intesa Sanpaolo. La prefazione al libro è del Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, l’introduzione di Dario Di Vico, giornalista ed editorialista del Corriere della Sera.