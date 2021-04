Assicurazioni Generali, assemblea dei Soci 2021, per i risparmiatori veronesi

A causa delle note restrizioni, dovute al Corona, l’Assemblea dei Socisi svolgerà, senza la presenza fisica degli azionisti e potrà essere seguita, nella parte pubblica, comprensiva delle relazioni di apertura dei vertici della Compagnia, tramite una diretta streaming video. Per poter usufruire del servizio, bisogna preventivamente registrarsi,attraverso il collegamento “ACCESSO ALLO STREAMING”. Come si rileva dalla vignetta, di cui sopra, la società Assicurazioni Generali, Trieste, festeggia i suoi 190 anni di attività, avendo iniziato la stessa, nel 1831. Cogliamo l’occasione, per segnalare che il capitale sociale di Assicurazioni Generali S.p.A., interamente sottoscritto e versato, ammonta, attualmente, ad € 1.581.069.241, essendo stato eseguito l’aumento del capitale sociale, in attuazione del Piano di incentivazione, denominato Long Term Incentive Plan 2018, approvato dall’Assemblea degli Azionisti della Società, in data 19 aprile 2018. Il 15 aprile 2021, infatti, è stata formalizzata l’iscrizione presso il Registro delle Imprese della Venezia Giulia della relativa attestazione. Conseguentemente, il capitale sociale risulta suddiviso in 1.581.069.241 azioni ordinarie, ciascuna del valore nominale di €1,00. Pierantonio Braggio