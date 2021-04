“Cervantes”, incontro on line. Per i veronesi un saggio di lingua spagnola ed altra cultura

Con riferimento all’annuncio, apparso su veronaeconomia.it, il 20 del corrente mese, circa l’incontro, in tema di lingua spagnola e dedicato al grande scrittore, Miguel de Cervantes y Saavedra, previsto per il 23 di aprile, la presidenza di ACIS scrive quanto segue: “Estimadossocios y simpatizantes de ACIS:

Con respecto a la invitaciónqueenviéayer del prof. Michael Gordon, sobre Cervantes, para quienquieraparticipar, elenlace es: https://youtu.be/V-g9vYXRNWI. Elencuentroserá, en Italia, a las 20:00 hs. de la tarde, y no a las 19:00, visto queel evento se realiza en Canarias”. Cogliamo l’occasione per segnalare che la giornata di San Jordi, San Giorgio, la cui data non è stata ancora fissata, sarà dedicata, quest’anno, a Dante Alighieri.

Pierantonio Braggio