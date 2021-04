GIULIETTA E ROMEO , un amore per la corsa a Verona

Domenica, 13 giugno 2021, con partenza alle ore 7.00, inizierà la 14ª Giulietta&RomeoHalf Marathon. In merito, è stata effettuata la misurazione ufficiale del percorso e, fra breve, avremo la certificazione, confermante la misura di 21,097 km: un’Haf Marathon, ad anello e a giro unico, che termina, sulla pista d’atletica, all’interno dello Stadio Bentegodi, nel quale, saranno percorsi circa gli ultimi 250 metri della competizione, che, quest’anno gode del Patrocinio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. Iscrizioni, chiusura: a) il 15 maggio,con spedizione a casa del pacco gara e pettorale;b) il 31 maggio, per chi opta, per il ritiro del pettorale; il giorno sabato, 12 giugno.Non sarà possibile ritirare i pettorali, la domenica mattina.Partecipanti: numero massimo previsto: 4000 persone. Info: support@veronamarathon.it, oppure a tel.: +39 333 41 73 539, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: dalle 9.30 alle 13.00; dalle 14.30 alle 18.30.

Pierantonio Braggio