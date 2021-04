CICLISMO SEMIPROFESSIOSTICO: Alle Strade Bianche splendido assolo di Alex Tolio

Giovedì la Zalf Euromobil Désirée Fior sarà al via del Giro di Romagna con un quintetto composto da Stefano Gandin, Riccardo Verza, Stefano Raccani, Zambanini e Giulio Masotto: in programma ci sono quattro tappe molto diverse che consentiranno al team dei patron Gaspare Lucchetta ed Egidio Fior di andare a caccia di altri importanti risultati.



Nel fine settimana, poi, le casacche bianco-rosso-verdi saranno impegnate sabato a Vittorio Veneto (Tv) per la M.O. Frare De Nardi e domenica a Roma per il tradizionale Gran Premio Liberazione.



Queste le tappe del Giro di Romagna per Dante Alighieri 2021:

1^ Tappa: Riccione (Rn) - Gradara (Pu) - 118,6 km

2^ Tappa: Bellaria (Rn) - Santa Sofia (Fc) - 140,3 km

3^ Tappa: Cattolica (Rn) - San Leo (Rn) - 126,8 km

4^ Tappa: Ravenna - Ravenna - 154 km