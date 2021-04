Open Arms, le dichiarazioni di Flavio Tosi, già Sindaco di Verona.

“In un Paese democratico non può essere la Magistratura a stabilire la politica migratoria. In un Paese democratico sono Parlamento e Governo (o il popolo attraverso elezioni e referendum) a dover esprimere tutte le scelte politiche. Altrimenti in quella nazione c’è un equilibrio non sano tra i poteri dello Stato.

Per questo è inaccettabile e ingiusto mandare sotto processo Matteo Salvini per delle scelte squisitamente politiche prese in veste di Ministro dell'Interno. Siamo di fronte a un gigantesco vulnus istituzionale. Le idee si possono contestare, è il sale della dialettica politica, ma non processare”.