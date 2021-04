Un nuovo servizio ai cittadini dell'Est Veronese a cura di A.SPONDA

Dopo qualche mese di rodaggio, giusto per capire come si muove la macchina regionale, l'arch. Alessandra SPONDA, ha deciso di mettersi a disposizione dei cittadini il lunedi mattina presso il municipio in San Pietro di Lavagno per tutti coloro che avessero bisogno di un contatto con la Regione. Ecco i suoi contatti istituzionali presso il Consiglio regionale del Veneto, Palazzo Ferro Fini - San Marco 2322 - 30124 Venezia - Tel 041 2701528 - 041 2701495 e la mail a cui scrivere per avere il primo contatto: cssponda@consiglioveneto.it.