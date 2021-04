Confindustria Verona è attiva

Dal 20 aprile, alle ore 9.30, con il webinar dal titolo: “La gestione dei rischi aziendali, come processo fondamentale, per la resilienza delle imprese”, si realizzerà il progetto formativo “Risk Management 2021”, di Confindustria Verona, mirante a sensibilizzare le imprese, soprattutto le PMI, sull’importanza di disporre di un processo strutturato di mappatura, valutazione e gestione dei rischi aziendali, come elemento di resilienza, negli scenari di crisi, economica, oltre che sanitaria e sociale, quale quello che stiamo vivendo e del quale non si intravvede un minimo di fine.“Questo momento storico ci ha messo di fronte a numerose sfide e, sicuramente, sviluppare una cultura del rischio, è essenziale - ha evidenziato Matteo Albrigi, presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Verona. – Pensiamo, ad esempio, alla cybersecurity. Ogni giorno, leggiamo notizie di violazione di server e furto di dati sensibili. Ma, penso anche al rischio insolvenze o a contenziosi. con clienti e fornitori. In questo scenario, avere un approccio “riskbased” rappresenta un fattore davvero strategico, per la sopravvivenza stessa delle imprese. È vero che è nel “DNA” di ogni imprenditore, valutare gli scenari futuri e le relative incognite, ma saperlo fare, in maniera sistematica ed efficace, è un fattore competitivo importante, ed è proprio qui, che s’inserisce questo progetto formativo gratuito, rivolto, in particolare alle PMI” - ha concluso Albrigi.Dopo l’appuntamento, di cui sopra, incentrato sugli aspetti dei rischi aziendali, non sanitari, e inclusivo anche dei profili e modalità di assicurazione dei rischi, sono previsti gli ulteriori, seguentiincontri tematici,in date da definirsi:a) analisi, valutazione e gestione dei rischi incombenti sul sistema informativo dell’azienda e, pertanto, sul suo “patrimonio informativo”, con particolare riferimento al tema della cybersecurity;b)analisi, valutazione e gestione dei principali rischi “operativi”, con particolare riferimento ai cicli aziendali, attivo (gestione insolvenze) e passivo (supplychain), nonché ai riflessi sulla disciplina della “crisi d’impresa”;c)analisi, valutazione e gestione dei rischi “legal&compliance”,in termini di rischi-contenzioso con clienti/fornitori, dei riflessi sul Modello organizzativo ex D. lgs. n. 231/2001 e dei correlati rischi reputazionali.La partecipazione all’intero progetto formativo, dato dai quattro incontri sopra descritti, è libera e gratuita, previa iscrizione online dal sito di Confindustria Verona. Importante sapere e conoscere, di fronte a quanto, anche improvvisamente, come il Corona, può abbattersi sull’impresa, e essere pronti ad agire conseguentemente, prendendo contatto, con chi può essere d’aiuto, ad evitare maggiori problemi. A questo intende essere di supporto il particolareggiato progetto, sopra descritto.

Pierantonio Braggio