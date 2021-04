BOTTEGA REGALA 50 MILA BOTTIGLIE DI SPUMANTE AI RISTORATORI

Una donazione con l’augurio di poter brindare presto a tempi migliori. Un piccolo gesto che non ha l’ambizione di sostituire i ristori o i sostegni ma che manifesta, in modo concreto, la solidarietà da parte di una azienda del comparto alimentare. “La ristorazione”, dice Sandro Bottega a capo dell’azienda trevigiana, “riconosciuta eccellenza del nostro paese, parte integrante del Made in Italy e molto spesso in cima alle motivazioni che spingono io turisti stranieri a una vacanza nel Bel Paese, rischia di uscire fortemente ridimensionata da questo periodo con le inevitabili conseguenze in termini di occupazione. Il danno conseguente alle chiusure dei ristoranti è stato pesantissimo e per questo abbiamo pensato di essere vicini a questi piccoli imprenditori. E’ un piccolo aiuto, soprattutto un modo per dire che siamo vicini a loro”. La stessa Bottega spa, nel 2020, ha avuto un danno, nel canale dettaglio, che ha portato ad un calo del 40% del proprio fatturato e che non è mai stato compensato da aiuti statali tesi a fronteggiare la situazione. (G.N.)