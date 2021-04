INVESTIMENTI la legge sul 110% è una buona base per abbattere la burocrazia.

Le riforme dovranno essere fatte ma ora bisogna intervenire sulla legge per gli appalti e leggi connesse. Una tra tutte è la legge del 110% e le normative affini. Dobbiamo investire, ma dove? Abbiamo i soldi fermi nelle banche e non sappiamo usarli. Lo Stato si è dotato di liquidità a basso costo, complice la BCE che deve sostenere l'economia europea , e quindi può riprogettare il Paese. I soldi ci sono e ci saranno, eventualmente anche, domani con una propria linea di emissione. Per ora fondamentale a sostenere l'iniziativa del 110% è il costo nullo del denaro per lo Stato. Ma cosa dice questa legge? Questa legge consente sostanzialmente a chi deve migliorare la propria casa, a partire dal punto di vista energetico e strutturale, di farlo beneficiando di questo intervento statale che copre tute le spese relative ed anche un po' di interessi. Ma la normativa non riguarda solo le case, anche i condomini, gli l'hotel, ecc. In questi giorni molte sono le pubblicità che spingono per intervenire sul 110%, ma anche sul 60% e le altre operazioni agevolate. Noi abbiamo intervistato diversi professionisti e tecnici ed imprenditori dei vari settori interessati (banche, edilizia, termotecnica, ecc) ed abbiamo trovato tanta voglia di capire ma procedure operative funzionanti pochissime. Anzi ad oggi, non ci pare si stato erogato alcun finanziamento anche se sul cassetto fiscale stanno apparendo le prime posizioni a credito per quanto riguarda questa legge che al momento a parte pochi specialisti come il nostro interlocutore, vede tutti fermi. In tanti vorrebbero ma le informazioni parziali e la complicatezza della normativa bloccano il tutto. Pare che venga semplificato qualcosa quando sarà convertito in legge l'ultimo decreto a sostegno del Paese. Il nostro interlocutore, l'AS GEN CO srl , società nata per l'occasione ma che vanta nel settore anni di esperienza, la trovate a questo indirizzo se interessati ( www.asgencosrl.com) ha dimostrato invece di essere pronto e competente nei vari settori avendo come general contractor consorziato tutte le figure necessarie, dal termo-tecnico all'ingegnere, dal revisore all'assicuratore. Lo indichiamo perchè abbiamo avuto una buona impressione, noi ma anche le varie parti che abbiamo contattato.

Ci pare un servizio a favore dei nostri lettori che però potranno testare altre strutture o professionisti, a noi preme che con coraggio tutti ci impegniamo per il rilancio della nostro società sfruttando le leggi buone che ci sono , migliorandole con i suggerimenti ai nostri rappresentanti in Parlamento e nelle altre Istituzioni, e che lo Stato poi verifichi che chi doveva fare ilproprio lavoro l'abbia fatto.