La storica 77^VICENZA-BIONDE, oggi al via. Noi al passaggio di Vago

Nel momento in cui scriviamo non sappiamo come andrà a finire la gara, ma la salitella della COSTA di CAZZANO deve aver fatto muovere qualche ragazzo tra gli oltre 200 under 23 partiti. Poi forse qualche caduta, anche causa della strada viscida per la prima pioggia dopo paregghio tempo, ha craeto qualche gruppetto. Ma per chi scrive, spettatore solitario del transito del folto gruppo di atleti, in quanto non era possibile causa Covid assistervi, l'emozione c'è stata. La perfetta macchina organizzativa che tutelava i vari incroci, garantendo il regolare svolgimento della manifestazione rassicurava sul buon esito finale. Che confidiamo sia avvenuto perchè lo meritano i ragazzi che corrono e gli organizzatori e gli sportivi appassionati di ciclismo. Da appassionato, c'è da sperare che la gara torni ai vecchi fasti, e magari all'orginario percorso con la partenza da Vicenza, il passaggio al GPM posto al ristorante IL ROCCOLO ed a completare le asperità la salita dei mondiali di ciclismo, sulle Torricelle. E poi, via, giù fino a Bionde, dove i velocisti che arrivavano potevano competere tra di loro sapendo che chi arrivava era sicuramente un campione come il ricco albo d'oro racconta.