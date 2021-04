ITALEXIT, il movimento che fa capo a PARAGONE, incontra il leader a VERONA

Sabato 17 aprile, al mattino , sarà a Verona probabilmente in Piazza Brà per una passeggiata con gli esponenti veronesi ed altri incontri che stanno per essere confermati con esponenti politici locali. Verona economia darà risalto all'avvenimento specificando appena possibile a tutti coloro che fossero interessati i dettagli dei vari incontri a cui poter partecipare.