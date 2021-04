CICLISMO :Vicenza-Bionde: 221 gli iscritti!

Bionde di Salizzole (Vr), 9 aprile 2021 - La 77^ Vicenza-Bionde che andrà in scena domenica con partenza da Soave e arrivo sul tradizionale traguardo di Bionde di Salizzole sarà una edizione storica e ricca di spunti di interesse.



Nonostante le restrizioni dovute alle normative anti-covid, infatti, i 221 atleti iscritti potranno prendere regolarmente il via per una sfida in linea che metterà in palio uno degli allori più prestigiosi dell'intera stagione agonistica. Non ci potranno essere, invece, i tanti appassionati che hanno sempre fatto da cornice alla manifestazione che mette alla prova i migliori talenti Under 23 del ciclismo italiano: si correrà "a porte chiuse" ma con la possibilità di seguire l'andamento della corsa grazie ad alcuni collegamenti video che saranno pubblicati sulla pagina Facebook di Ciclismoweb.net.



Nella lunga lista degli iscritti perfezionata in queste ore dalla segreteria dell'Us Bionde spiccano i nomi di alcune delle ruote veloci più quotate come il colombiano Nicolas Gomez (Colpack Ballan) che potrà contare anche sui compagni di squadra Michele Gazzoli e Davide Boscaro. Da tenere d'occhio anche la presenza dell'azzurro Luca Colnaghi (Trevigiani Campana Imballaggi), del ragazzo "di casa" Michael Minali (Iseo Rime Carnovali), del trevigiano Michael Zecchin (Work Service Marchiol Vega), del veneziano Michele Garzara (Cycling Team Friuli) e del padovano Elia Menegale (Zalf Euromobil Désirée Fior).



Chi può già vantare una Vicenza-Bionde nel proprio palmares è il russo Gleb Syritsa che si è aggiudicato l'edizione 2019 al termine di una lunga fuga.



"Dopo l'esperienza maturata nell'autunno scorso, abbiamo lavorato per diversi mesi all'allestimento di questa manifestazione al fine di poter garantire il rispetto di tutti i protocolli anti-covid prescritti da enti, autorità e federazione" ha riferito il presidente dell'Us Bionde, Filippo Scipioni. "Organizzare una competizione chiedendo al pubblico di non venire ad assistere alla gara dal vivo è una sensazione strana per chi come noi è abituato a lavorare in sinergia con la passione e il tifo di chi ha il ciclismo nel cuore. Nonostante questo nel periodo storico che stiamo vivendo è necessario rispettare le regole per garantire la sicurezza e la salute di tutti. Voglio ringraziare sin d'ora le amministrazioni comunali di Soave e Salizzole che ci hanno appoggiato con grande attenzione, gli altri enti coinvolti, gli sponsor che nonostante tutte le difficoltà del momento hanno confermato il loro appoggio e tutti i volontari che domenica saranno impegnati lungo il percorso di gara per consentire agli atleti di gareggiare in sicurezza".



Le previsioni meteo segnalano una situazione incerta per il pomeriggio di domenica: un elemento che renderà ancora più spettacolare la sfida per la 77^ Vicenza - Bionde che scatterà puntuale alle ore 13.30 da Soave per concludersi alle 17.15 circa, dopo 163,7 chilometri, sul traguardo di Bionde di Salizzole.



La storia giallo-verde, dunque, è pronta per rinnovarsi sotto l'attento lavoro dello staff capitanato da Filippo Scipioni e dai suoi vice-presidenti Ettore Isoli e Fabiano Fadini sempre supportati dal giovane e vulcanico Paolo Cazzola: "Esattamente come lo scorso mese di ottobre, anche questa edizione della Vicenza-Bionde vuole essere un segnale di speranza e di ripartenza per tutti i territori che andremo ad attraversare. Questa corsa è una tradizione a cui non vogliamo rinunciare e sono certo che i ragazzi in gara sapranno ripagarci con una prova generosa e ricca di azioni spettacolari".



Il percorso:

Soave, Cazzano di Tramigna, Monte Tabor (GPM), Illasi, Caldiero, Vago di Lavagno, Zevio, Palù, Oppeano, Bovolone, Salizzole, Bionde. Indi circuito locale Bionde, Valmorsel, Salizzole, Bionde da ripetersi 8 volte.