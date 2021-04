lA FINANZA A VERONA: Mutui e surroghe a marzo 2021

A Verona è ottimo il momento sia per decidere di comprare casa, finanziando l'acquisto con un mutuo, o per surrogare, scegliendo una nuova banca che offre condizioni migliori rispetto a quelle del mutuo che si sta pagando. Prezzi stabili degli immobili e un nuovo modo di vivere gli ambienti domestici portano in molti a valutare un trasloco in una nuova casa di proprietà. E’ quello che emerge dall’Osservatorio mensile di MutuiSupermarket.it, il motore di ricerca e comparazione mutui gestito da FairOne S.p.A., società che nel 2020 ha intermediato circa 1 miliardo di Euro di nuovi finanziamenti casa.

Ma come va realmente il mercato? Da gennaio ad oggi gli IRS (indici su cui si basa la determinazione del costo dei mutui a tasso fisso) con durate pari o superiori a 20 anni hanno registrato un incremento medio di circa 40 punti base: l’IRS a 20 anni è passato dallo 0,07% medio di gennaio allo 0,29% medio di febbraio all’attuale 0,46%.

Le banche, in generale, hanno assorbito del tutto o in buona parte l’aumento degli indici IRS riducendo la propria marginalità. Per un mutuo a tasso fisso a 20 anni, da gennaio a marzo, Unicredit e BPER Banca hanno mantenuto invariate le proprie offerte; BNL ha aumentato in media i tassi fissi di soli 3 punti base per i mutui per acquisto e di 12 punti base per i mutui di surroga; Credit Agricole ha incrementato in media i tassi fissi di soli 7 punti base; Intesa Sanpaolo ha incrementato i tassi fissi di soli 15 punti base; Credem ha aumentato in media i tassi fissi tra i 15 e i 20 punti base. L’Euribor, analogo indice per i mutui a tasso variabile, nel mese di marzo 2021 registra una media di -0.54%, in sostanziale stabilità rispetto i mesi precedenti