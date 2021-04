TRASPORTO PUBBLICO. L' Atv, per gli studenti.

Riprendendo le lezioni, mercoledì 7 aprile 2021, ATV ha predisposto la riattivazione del piano di trasporto scolastico. Saranno ripristinati i rinforzi, sulla rete delle corse di linea e dei servizi speciali scuola, nel rispetto dell'obbligo di trasportare, su ciascun autobus, un numero massimo di passeggeri, non superiore al 50% di quanto previsto per il mezzo impiegato. Il servizio sarà integrato, in particolare, sulla rete provinciale, con bus di aziende private, in modo da supportare lo scaglionamento degli orari di ingresso e uscita degli istituti scolastici di Verona. Circa i bus privati, gli utenti, in attesa alle fermate, sono invitati a prestare particolare attenzione ad identificare correttamente il mezzo di proprio interesse, che potrebbe presentarsi, con un aspetto diverso, da quello dei consueti bus ATV. Ogni pullman, comunque, porterà un’apposita tabella, indicante la destinazione. Per l'utilizzo dei servizi integrativi (modalità di accesso, controllo titoli di viaggio, modalità richiesta discesa, norme di sicurezza, capacità del mezzo ecc.) è stato predisposto uno specifico regolamento, esposto sia a bordo dei mezzi, che sul sito web www.atv.verona.it. Sarà riattivato anche il servizio di assistenza all'utenza, svolto da un centinaio di addetti, dislocati ai capolinea della rete ed alle principali fermate di città e provincia. Compito degli assistenti è di fornire informazioni, di agevolare l’incarrozzamento degli studenti, di sorvegliare le aree di attesa, per evitare assembramenti, e di monitorare il servizio. Gli orari delle linee, dei servizi scolastici e delle corse integrative, con bus turistici, sono già disponibili in un’apposita sezione, facilmente raggiungibile, del sito web atv.verona.it. Pierantonio Braggio