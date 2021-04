Pasqua A CASA , Verona deserta ! Auguriamoci che queste disposizioni finiscano presto.

Lo sappiamo la pandemia c'è pure e per grazia abbiamo il vaccino. Di questi tempi bisogna stare attenti per noi ed i nostri cari. Stare distanziati e lavarsi spesso le mani con alcool denaturato o altre sostanze antivirali. E poi mascherine, quando indicato, e contatti fisici solo tra stretti familiari meglio se conviventi. Poi confidiamo nelle cure che per un po' sono state dimenticate dai media, ma non dai sanitari , per fortuna. E la vita normale ed il turismo ritornerà. Gli italiani sapranno convincere anche i vertici politici del nostro Stato. Infatti questa perorazione è per i cittadini, che però dovrebbero valutare quando vanno a votare per certi partiti o persone che supportano le azioni del responsabile della sanità che a settembre pubblicava un libro su come si batte il covid 19 che dovrebbe invece andarsene con molti altri tecnici politicamente schierati. E' forse finito il tempo di mani pulite, ora però abbiamo mani incompetenti o mani asservite! E' la pletora di figure che girano attorno al potere pur di emergere e che per ciò fanno i patti col diavolo. Ricordo i vari premi nobel dell'economia, e migliaia di professori universitari, che nel 2007 dicevano che l'economia mondiale stava bene; pochissimi dicevano il contrario! Forse anche in questo a caso possiamo parlare di immunità di gregge, quando in tanti fanno lo stesso errore , allora va quasi tutto bene. Ricordatevi del detto italiaco :"Mal comune mezzo gaudio". Invece cari concittadini prima cosa bisogna istruirsi e poi stare in campana quando si va a votare, perchè un voto sbagliato può costare migliaia di morti e milioni di poveri e disoccupati, fatti che rischiano di portare alla rottura del patto sociale o a guerre.

Errori in politica, come nella vita se ne fanno tanti, e non occorre scandalizzarsi per certi titoli ad effetto nei media, ma meditare, eppure fatta la dovuta tara agli scandali politici certe persone dovrebbero predicare da casa, suggerire e proporre, ma non gestire il Paese. E dopo due mandati, anche se convincente si cambia. Altri imparano ed i primi consigliano.In poco temnpo la società capisce cosa vuol dire fare politica e quanto sia difficile speci quando si vuole tradire la democrazia popolare. Infatti, quando le scelte vanno a discapito della volontà popolare, espressa dal voto, ed a vantaggio di una parte esigua, magari privilegiata, ancora peggio, il sitema si regge solo su clientelismi e debiti . Le persone prima di andare a governare dovrebbero avere una coscienza ed imparare un po' il mestiere, perchè se la Costituzione dice che la nostra è una democrazia rappresentativa, non dice che i rappresentanti devono essere incompetenti. Buona Pasqua