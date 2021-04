E-commerce: digitalizzazione dell’impresa e regime Iva. La CCIAA di Verona attiva

Essenziale è conoscere le nuove tecnologie, per ottenere il massimo, nella vendita di prodotti in e-commerce e aumentare il proprio volume d’affari. Se n’è parlato nel webinar, dal titolo:“ E-commerce, opportunità e rischi della trasformazione digitale”, organizzato da Camera di Commercio di Verona e da Il Sole 24 Ore. Un e-commerce, che è un’opportunità di digitalizzazione, a tutto tondo, per l’impresa. “La Camera di Commercio di Verona ha stanziato 1,5 milioni, in contributi a fondo perduto, per la digitalizzazione – ha spiegato Carlo De Paoli, componente di Giunta della Camera di Commercio, aprendo i lavori – nell’ambito del progetto RiVer, Riparti Verona. Al bando, hanno partecipato 199 imprese che hanno rendicontato i propri progetti di digitalizzazione e, di queste, 155 hanno già ottenuto le risorse richieste”. “Si tratta di un processo – ha sottolineato Raffaele Bonizzato, presidente del Gruppo Sinergia - che comporta cambiamenti sostanziali a livello di cultura, tecnologia, modalità operative e generazione del valore. L’e-commerce non è (solo) un “sito per la vendita dei prodotti, ma è lo spazio, più o meno ampio, in cui si generano, si strutturano e si consolidano le relazioni con il “mercato”. Tutto il “mercato” - sia diretto che indiretto - nel quale, il consumatore/utilizzatore è al “centro””. L’e-commerce è un complesso di competenze, intelligenze e strumenti, che generano una sorta di macro-ecosistema artificiale ed interdisciplinare, che consente un’ampia interazione. sia all’interno della intera filiera produttiva, che in relazione, con il consumatore/utilizzatore”. L’e-commerce mondiale, segnala la Camera di Commercio, nel 2019 ha prodotto un fatturato pari a 15.751 miliardi di dollari, tra B2C e B2B. Oggi, l’e-commerce B2C, nel mondo vale 3.535 miliardi di dollari, il 20% in più rispetto all’anno precedente. Nel 2019 l’e-commerce B2C ha rappresentato il 14,1% del totale delle vendite al dettaglio, nel mondo. e si stima che la percentuale possa salire, fino al 22% nel 2023. L’e-commerce ha anche risvolti legali, dei quali, sono stati approfondite, In particolare, le condizioni generali di vendita e la gestione dei dati personali e dei pagamenti digitali, volgendo anche l’attenzione sul nuovo regime Iva dell’e-commerce intra-Ue, che entrerà in vigore il prossimo luglio 2021. Temi importanti, che l’impresa deve tenere presente, per essere, nel suo interesse, all’altezza dei tempi. Pierantonio Braggio